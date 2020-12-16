Сделан снимок с выдержкой более восьми лет: как такое возможно

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Павел Зинченко
Фотография, которая считается самой длинной выдержкой из когда-либо сделанных, была обнаружена внутри пивной банки в Университете Хартфордшира в Соединенном Королевстве на прошлой неделе.
ФОТО: CNN
Снятый Региной Валкенборг, он показывает 2953 дугообразных следа солнца, запечатлевая его восход и закат за восемь лет. Валкенборг начала записывать переходы между летом и зимой, когда она была студенткой магистратуры изящных искусств еще в 2012 году.
Она поместила банку из-под пива на фотобумагу в телескоп университетской обсерватории и забыла о ней до сентября этого года.
На сегодняшний день считается, что немецкий художник Михаэль Везели в настоящее время является рекордсменом по самой длительной экспозиции, сделанной за четыре года и восемь месяцев.
Как сообщало издание "Комментарии", в Британии семейная пара обнаружила неожиданную находку в своем саду. Во время работ в своем саду семья обнаружила там кое-что неожиданное – настоящий клад. Пара заметила монеты, которые еле показывались из-под земли, и, копнув глубже, увидела, что их там большое количество. Всего семье удалось раскопать 63 золотые монеты и одну серебряную монету 15 и 16 веков.
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