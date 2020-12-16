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Сделан снимок с выдержкой более восьми лет: как такое возможно

В пивной банке обнаружили фотографию с выдержкой длинной в восемь лет

сегодня, 15:45
Автор:

Павел Зинченко

Фотография, которая считается самой длинной выдержкой из когда-либо сделанных, была обнаружена внутри пивной банки в Университете Хартфордшира в Соединенном Королевстве на прошлой неделе.

Сделан снимок с выдержкой более восьми лет: как такое возможно

ФОТО: CNN

Снятый Региной Валкенборг, он показывает 2953 дугообразных следа солнца, запечатлевая его восход и закат за восемь лет. Валкенборг начала записывать переходы между летом и зимой, когда она была студенткой магистратуры изящных искусств еще в 2012 году.

Она поместила банку из-под пива на фотобумагу в телескоп университетской обсерватории и забыла о ней до сентября этого года.

"Это была удача, что фотография осталась нетронутой... Я уже несколько раз пробовала эту технику в Обсерватории, но фотографии часто испортились из-за влаги, а фотобумага скрутилась. Я не собирался снимать экспозицию за такой промежуток времени, и, к моему удивлению, она сохранилась. Это могло быть одним из, если не самым длительным воздействием из существующих", — заявила Регина Валкенборг в заявлении, опубликованном университетом.

На сегодняшний день считается, что немецкий художник Михаэль Везели в настоящее время является рекордсменом по самой длительной экспозиции, сделанной за четыре года и восемь месяцев.

Как сообщало издание "Комментарии", в Британии семейная пара обнаружила неожиданную находку в своем саду. Во время работ в своем саду семья обнаружила там кое-что неожиданное – настоящий клад. Пара заметила монеты, которые еле показывались из-под земли, и, копнув глубже, увидела, что их там  большое количество. Всего семье удалось раскопать 63 золотые монеты и одну серебряную монету 15 и 16 веков.


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Источник: https://www.outlookindia.com/website/story/world-news-lost-and-found-longest-known-exposure-photograph-ever-taken-inside-a-beer-can/367404#:~:text=A%20photograph%20thought%20to%20be,a%20duration%20of%20eight%20years.
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