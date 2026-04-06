Самая дорогая в мире фотография: сколько она стоит и кто на ней изображен

Фотография "Скрипка Энгра" (Le Violon d'Ingres), созданная в 1924 году знаменитым художником и фотографом Маном Реем, стала самым дорогим фотоснимком в истории. В мае 2022 года это фото было продано на аукционе Christie's в Нью-Йорк за рекордные 12,4 миллиона долларов.

Скрипка Энгра (Le Violon d'Ingres) – самая дорогая в мире фотография

На фотографии "Скрипка Энгра" изображена спина обнаженной женщины. Это модель и муза фотографа Кики де Монпарнас. На ее спине Мон Рэй нарисовал стилизованные отверстия скрипки, превратив человеческое тело в символический музыкальный инструмент. Именно это сочетание искусства, сюрреализма и провокационной эстетики сделало работу культовой.

Название фотографии происходит от французского выражения le violon d'Ingres, что означает "хобби". Фото связано с известным художником Жан-Огюст-Домиником Энгром, который, кроме живописи, увлекался игрой на скрипке. Ман Рэй был большим поклонником творчества Энгра и для снимка вдохновился его картиной "Купальница Вальпенсона" (La Grande Baigneuse) в 1808 году.

Сначала фотограф сделал классический портрет модели, а после проявления снимка добавил нарисованные "эфы" – характерные отверстия скрипки. Затем Рэй перефотографировал работу. Таким образом он создал уникальный образ, объединивший фотографию, живопись и концептуальное искусство.

На протяжении десятилетий фотография хранилась в коллекции нью-йоркских коллекционеров Розалинд Герстен и Мелвина Джейкобса, которые приобрели ее непосредственно у Мана Рэя в 1962 году. Сегодня "Скрипка Энгра" считается не только самой дорогой фотографией в мире, но и одним из известнейших символов сюрреалистического искусства 20 века.

