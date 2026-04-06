Найдорожча у світі фотографія: скільки вона коштує і хто на ній зображений

Фотографія "Скрипка Енгра" (Le Violon d'Ingres), створена у 1924 році знаменитим художником і фотографом Маном Реєм, стала найдорожчим фотознімком в історії. У травні 2022 року це фото продали на аукціоні Christie's у Нью-Йорк за рекордні 12,4 мільйона доларів.

На фотографії "Скрипка Енгра" зображена спина оголеної жінки. Це модель та муза фотографа Кікі де Монпарнас. На її спині Мон Рей намалював стилізовані отвори скрипки, перетворивши людське тіло на символічний музичний інструмент. Саме це поєднання мистецтва, сюрреалізму та провокаційної естетики зробило роботу культовою.

Назва фотографії походить від французького виразу le violon d’Ingres, що означає "хобі". Фото пов’язане з відомим художником Жан-Огюст-Домініком Енгром, який, крім живопису, захоплювався грою на скрипці. Ман Рей був великим шанувальником творчості Енгра і для знімка надихнувся його картиною "Купальниця Вальпенсона" (La Grande Baigneuse) 1808 року.

Спочатку фотограф зробив класичний портрет моделі, а після проявлення знімка додав намальовані "ефи" — характерні отвори скрипки. Потім Рей перефотографував роботу. Таким чином він створив унікальний образ, який поєднав фотографію, живопис і концептуальне мистецтво.

Протягом десятиліть фотографія зберігалася в колекції нью-йоркських колекціонерів Розалінд Герстен та Мелвіна Джейкобса, які придбали її безпосередньо у Мана Рея в 1962 році. Сьогодні "Скрипка Енгра" вважається не лише найдорожчою фотографією у світі, а й одним із найвідоміших символів сюрреалістичного мистецтва 20 століття.

