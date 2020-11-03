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Как правильно хранить камеру: несколько советов фотолюбителям

Камера фотоаппарата требует бережного к себе отношения, если вы хотите, чтобы она прослужила долгое время

сегодня, 18:21
Автор:

Павел Зинченко

Как показывает наша повседневная жизнь, любая вещь требует правильного обращения. Это касается и камеры от фотоаппарата. Если не относится к этой вещи правильным образом, она очень быстро испортится и может подвести в самый неподходящий момент. Мы расскажем вам, как нужно действовать.

Как правильно хранить камеру: несколько советов фотолюбителям

Как хранить камеру фотоаппарата

Держите камеру подальше от другой электроники

Этот совет относится к любым видам электрической техники. Стоит избегать пребывания камеры рядом с техникой, которая излучает магнитные поля. Для камеры такое расположение чревато повреждением различных деталей, прежде всего LCD дисплея

Избегайте прямых солнечных лучей

Старайтесь не бросать камеру на подоконник, просто забыв о ней на несколько дней. Камера может пострадать от направленных на нее солнечных лучей. Со временем могут повредиться корпус камеры. Кроме того, если рядом будет находиться какой-либо стеклянный предмет, то он может сработать как линза и камера оплавится.

Избегайте перепада температур

Поместите камеру туда, где не будет резкого перепада температур, если вы не планируете использовать ее в ближайшее время. Это поможет избежать накопления внутри конденсата, который тоже может повредить начинке камеры.

Избегайте высоких и низких температур

Слишком теплые или слишком холодные помещения не подойдут для хранения камеры. Фототехника не любит экстремальных температур.

Избегайте повышенной влажности

Как и перепады температуры, она грозит камере накоплением конденсата и повреждением мелких деталей и оптики. В худшем же случае, камера даже может покрыться плесенью внутри.

Как видите, швырять свою камеру куда попало крайне нежелательно. Иначе очень скоро прийдется бежать за новой. Также издание "Комментарии" расскажет о трех цифровых фотоаппаратах для любителей путешествовать.


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Источник: https://www.fotosklad.ru/expert/photo/article/kak-pravilno-khranit-kameru.html
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