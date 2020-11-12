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Главная Новости Мужчина охота и рыбалка Зверь не избежит своей участи: три главных правила выслеживания дичи
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Зверь не избежит своей участи: три главных правила выслеживания дичи

Одного лишь камуфляжа и хорошей винтовки мало, необходимо развить ряд полезных навыков, чтобы выследить добычу

сегодня, 12:14
Автор:

Павел Зинченко

Когда входишь в лес наперевес с ружьем в поисках добычи, то не удивляйся, что звери не спешат попадаться тебе на мушку. Прийдется овладеть навыками выслеживания, чтобы вернуться домой не с пустыми руками. И одной лишь камуфляжной куртки будет мало. Мы подскажем, что нужно делать.

Зверь не избежит своей участи: три главных правила выслеживания дичи

Как выследить добычу

Держи край

Всегда нужно держаться края тропы, зарослей, кромки леса, когда ты начал выслеживать добычу. Тогда будет намного проще спрятаться, и когда зверь появится в зоне видимости, стать менее заметным для него. Во время выслеживания стоит учитывать природные особенности местности: на открытом пространстве дичь увидит охотника издалека, а вот спрятавшись за поваленное дерево или кустарник, охотник сможет стать почти незаметным для своей жертвы.

Стань следопытом

Успех охоты невозможен без умения "читать" звериные следы, которые могут "подсказать", какой зверь или птица здесь "наследил". Также можно по следам вычислить приблизительное время их прохождения. Подскажут о том, проходил ли здесь зверь, сломанные ветки, ободранная кора или примятая трава. Будь наблюдательным и сможешь раскрыть все тайны, которые скрывает в себе лес.

Смотри на Луну

Уже давно известно, что Луна существенно влияет на поведение животных. Например, в новолуние, животные наиболее активны на рассвете. Первая четверть спутника Земли способствует снижению активности зверей во второй половине дня, тогда как в полнолуние большинство животных выходит из укрытий в поисках пищи. Кроме того, в период последней четверти фазы Луны у животных наблюдаются два пика активности: перед рассветом и в середине дня.

Теперь твои шансы вернуться с добычей существенно возросли. Хотя все указанные навыки необходимо оттачивать долгое время. Также издание "Комментарии" даст десять полезных советов начинающему охотнику.


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