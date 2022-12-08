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В Америке рыбаку удалось поймать редчайшую рыбу (ФОТОФАКТ)

Мужчина даже не надеялся на такой невероятный улов. Он сделал эпичное фото с рыбой и отпустил ее в водоем.

сегодня, 06:10 comments1216
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Автор:

Анна Нестерова

На днях в одной из рек, протекающих в штате Канзас, что в США, заядлым любителям рыбной ловли улыбнулась удача и им удалось поймать редкий вид озерного осетра.

В Америке рыбаку удалось поймать редчайшую рыбу (ФОТОФАКТ)

Рыбалка/ Фото из открытых источников

Отмечается, что  на протяжении последних 25 лет рыбу этого вида удавалось поймать в штате только 16 раз.

Об этом сообщается на официальной странице в Фейсбук Департамента дикой природы и парков штата Канзас.

Так, американец Кевин Зирджакс (Kevin Zirjacks) смог выловить из водоема озерного осетра, которые могут жить до ста лет. Данные рыбы являются достаточно редкими и выловить их удается крайне редко.

После того, как удачливый рыбак сделал фото с невероятным трофеем в руках, рыбу отпустили в ее привычную среду обитания. Кевин отметил, что никогда даже не надеялся, что ему удастся подержать в руках "настоящего динозавра". Мужчина в чем-то оказался прав, ведь, по словам ученых, озерные осетры обитали на нашей планете много миллионов лет назад.

Вид, который удалось поймать рыбакам, является одним из самых крупных и старейших в Великих озерах. Некоторые окаменелости, которые удавалось отыскать исследователям, датируются примерно 135 млн лет — то есть они обитали на планете за 70 лет до того, как вымерли динозавры.

Еще пару лет назад этой рыбы в водоемах было много, но потом из-за чрезмерного вылова, которые никем не контролировался, ее популяция критически сократилась. На данный момент озерный осетр считается, к сожалению, вымирающем видом.

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В Америке рыбаку удалось поймать редчайшую рыбу (ФОТОФАКТ) - фото 2




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