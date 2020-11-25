Три самых эффективных метода развести костер без помощи спичек

Если отправившись в лес ты не взял с собой спички, то ты раззява. Но мы, так и быть, выручим тебя и расскажем, как можно развести костер, если под рукой нет спичек.

Как развести костер без спичек

Линзы

Для разведения костра всегда можно использовать фотоаппараты, бинокли или подзорные трубы, которые туристы тягают с собой. Достань линзу из цилиндра, направь луч солнца на трут, и жди, пока тот начнет гореть.



Воздушные шарики и презервативы

Используя этот метод, линзу мы будем создавать своими руками. Необходимо наполнить водой презерватив или воздушный шарик и завязать на конце. Не наливай слишком много воды, иначе солнечные лучи будут искажаться. Сожми презерватив или шарик так, чтобы получить двояковыпуклую линзу. Держать ее необходимо на расстоянии одного-двух сантиметров от трута.



Патроны

Если ты выбрался в лес на охоту и у тебя есть при себе патроны, то значит при тебе имеется еще один способ разведения костра. Используй порох, чтобы получить огонь. Аккуратно разбери патрон, высыпь немного пороха на трут и затем бери в руки кремень. Порох загорится после нескольких ударов по кремню.

С этими знаниями ты точно не замерзнешь холодной ночью, а также сможешь приготовить себе пищу. Также издание "Комментарии" расскажет, как надо действовать, если ночью оказался в лесу.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!