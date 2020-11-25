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Три самых эффективных метода развести костер без помощи спичек

Существует много способов развести костер, не отчаивайся, если про рукой нет спичек или кремня

сегодня, 17:57
Автор:

Павел Зинченко

Если отправившись в лес ты не взял с собой спички, то ты раззява. Но мы, так и быть, выручим тебя и расскажем, как можно развести костер, если под рукой нет спичек.

Три самых эффективных метода развести костер без помощи спичек

Как развести костер без спичек

Линзы

Для разведения костра всегда можно использовать фотоаппараты, бинокли или подзорные трубы, которые туристы тягают с собой. Достань линзу из цилиндра, направь луч солнца на трут, и жди, пока тот начнет гореть.

Воздушные шарики и презервативы

Используя этот метод, линзу мы будем создавать своими руками. Необходимо наполнить водой презерватив или воздушный шарик и завязать на конце. Не наливай слишком много воды, иначе солнечные лучи будут искажаться. Сожми презерватив или шарик так, чтобы получить двояковыпуклую линзу. Держать ее необходимо на расстоянии одного-двух сантиметров от трута.

Патроны

Если ты выбрался в лес на охоту и у тебя есть при себе патроны, то значит при тебе имеется еще один способ разведения костра. Используй порох, чтобы получить огонь. Аккуратно разбери патрон, высыпь немного пороха на трут и затем бери в руки кремень. Порох загорится после нескольких ударов по кремню.

С этими знаниями ты точно не замерзнешь холодной ночью, а также сможешь приготовить себе пищу. Также издание "Комментарии" расскажет, как надо действовать, если ночью оказался в лесу.


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Источник: https://mport.ua/mix/735770-kak-polychit-ogon-bez-spichek
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