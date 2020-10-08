Когда ночью оказался в лесу: пять первоочередных действий

Во время охоты многие из нас может оказаться в неприятной ситуации, а именно, заблудиться в лесу. От этой проблемы никто не застрахован и сегодня мы поговорим о том, как нужно действовать в этой ситуации. Основной акцент сделаем на том, что нужно делать, если вы умудрились заблудиться ночью. Полезными советами поделился портал Мастер-классы.

Как выжить в ночном лесу

1. Не стоит продолжать двигаться по лесу, когда начинает темнеть и близится ночь. Есть риск еще больше заблудиться.

2. Не стоит выбирать место для палатки в углублениях или яме, особенно в местности с ливневыми дождями. Тогда есть риск просто оказаться в воде.

3. Необходимо выбрать ровное место, рядом с большим деревом с корнями или камнем. Они смогут прикрыть от ветра, а если за ними можно расположиться в полный рост, то это вообще идеально.

4. Пока не стемнело, попробуй собрать как можно больше веток. Они пригодятся не только для костра. Можно также прикрыть ими свое убежище или сделать подстилку.

5. Намереваясь расположиться на ночлег, постарайся выбрать место около ручья, чтобы в этот трудный момент вода была доступна тебя как для питья, так и для приготовления пищи.

Теперь ты знаешь, как пережить ночь в лесу и будешь полон сил и энергии, чтобы на следующий день наконец отыскать нужную тропу. А если свое пребывание в лесу ты собираешься совместить с охотой, издание "Комментарии" расскажет, на кого можно поохотиться в темное время суток.

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