Три полезных совета, которые помогут выжить после встречи с акулой

Если тебе посчастливилось оказаться на роскошном океанском пляже и ты очертя голову тут же бросился в воду, то мы спешим тебя предостеречь — ты никак не застрахован о встречи с акулой. Если тебе таки не повезло и ты встретился с этим монстром, то действовать надо быстро. С помощью портала mport мы расскажем тебе что делать.

Займи круговую оборону

Если ты обнаружил акулу во время купания, серфинга или погружения под воду, немедленно взбирайся на лодку, доску или плыви к берегу. Если быстро убежать нет возможности, держись спиной к поверхности моря. Если с тобой есть друг или напарник, вам нужно занять положение "спина к спине". В этом случае у вас будет возможность 180-градусного обзора, и акула не увидит ваши спины.

Бей в нос

Если акула продолжает проявлять агрессивность, со всей силы бей ее в нос. В дело пойдет все твердое, даже фотокамера. Все таки жизнь и здоровье дороже. Кроме того, не забывай, что одна акула — это сотни острейших зубов.

Бей по глазам и жабрам

Если же случилось самое плохое и акула таки вцепилась в тебя, то постарайся, превозмогая боль, атаковать чувствительные зоны на теле морского хищника. Бей по глазам или в жаберную щель. Это скорее всего, отвлечет акулу от ее жертвы. Если акула отступила — не празднуй победу, а мчись к берегу. Акула может вернуться, причем вместе с сородичами.

Эти советы из той категории, когда мы надеемся, что они не пригодятся. Также издание "Комментарии" расскажет, как выжить, имея при себе только поломанный мобильник.

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