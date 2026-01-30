Рыболовный календарь 2026: когда лед скрывает улов, а когда рыба сама подплывает

Февраль – испытание для настоящих рыболовов. Лед на водоемах достигает максимальной толщины, а уровень кислорода в воде падает до критических значений. Белая рыба, как лещ и плотва, становится пассивной и прячется в глубокие ямы, где температура остается стабильной. Поэтому успех в февральской рыбалке зависит не от количества прикормки, а от умения активно искать рыбу и знание рельефа дна.

Февральские тайны ледовых водоемов: ловля рыбы, о которой не знают новички

Лунный календарь остается самым точным ориентиром для рыбалки. Фазы Луны оказывают влияние на активность рыбы, ведь она чувствительно реагирует на гравитационные изменения.

Самые благоприятные дни для ловли в феврале 2026 года:

Первая и вторая четверти месяца – самое время для активной ловли. В эти дни обмен веществ у рыбы ускоряется и она активнее ищет пищу.

Молодой человек, особенно под оттепель, – отличный период для ловли плотвы и подлещика на глубинах 4–6 метров.

Дни низкой активности:

Полнолуние часто сопровождается спадом активности рыбы. Это объясняется не только фазой Луны, но и скачками атмосферного давления, характерными для февраля. В эти дни лучше готовить снасти или ловить хищную рыбу, ведь щука менее зависима от лунных циклов.

Особенности рыбалки на разные виды:

Окунь – держится у коряг и на бровках. Эффективные балансиры и безмотыльные мормышки. Клев короткий – утро и вечер лучшие.

Щука – во второй половине февраля выходит на мелководье с большей концентрацией кислорода. Жерлицы с заживо – надежный способ.

Судак – активный преимущественно ночью. Поиск ведется на больших глубинах и чистых руслах рек.

Плотва и лещ – хорошо клюют во время оттепелей. Мотыль остается самой эффективной наживкой. Лучшие дни для рыбалки: 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24 февраля.

Хорошие дни: 7, 8, 9, 19, 25, 26, 27 февраля.

Плохие дни: 4, 10, 11, 12, 13, 28 февраля.

Очень плохие дни: 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18 февраля.

Тактика ловли в глухозимя:

Сидеть на одной лунке бесполезно – рыба не подплывает на запах прикормки издалека. Самая успешная стратегия – активное обловление большой площади. Начинайте с перепадов глубин и мест с небольшим течением, приносящим кислород. Используйте эхолот или глубиномер для поиска ям, выходов и затопленных деревьев. Если после 10–15 минут клев нет – смело переходите на следующую лунку.

Воздействие погоды:

Февраль известен меняющейся погодой. Резкое похолодание с северным ветром почти останавливает поклевку всех видов, кроме миня. Стабильная пасмурная погода без скачков давления идеальна для ловли леща. Обращайте внимание на ветер: западный и южный приносят потепление, стимулируя активность белой рыбы.

Безопасность на льду:

Хотя лед в феврале кажется самым крепким, к концу месяца появляются опасные участки из-за солнца и подводных течений.

Всегда имейте при себе спасательные средства.

Не выходите на лед наедине, особенно во время оттепели.

Проверяйте толщину льда пешкой, а не ногой.

Помните: безопасность важнее любого улова.

Соблюдая лунный календарь, учитывая погодные условия и рельеф водоема, каждый рыбак может получить максимально активный улов даже в самый холодный февральский день.

