Рибальський календар 2026: коли лід приховує улов, а коли риба сама підпливає

Лютий – випробування для справжніх рибалок. Лід на водоймах досягає максимальної товщини, а рівень кисню у воді падає до критичних значень. Біла риба, як-от лящ і плотва, стає пасивною та ховається у глибокі ями, де температура залишається стабільною. Тому успіх у лютневій риболовлі залежить не від кількості прикормки, а від вміння активно шукати рибу та знання рельєфу дна.

Лютневі таємниці льодових водойм: ловля риби, про яку не знають новачки

Місячний календар залишається найточнішим орієнтиром для рибалки. Фази Місяця впливають на активність риби, адже вона чутливо реагує на гравітаційні зміни.

Найсприятливіші дні для лову у лютому 2026 року:

Перша та друга чверті місяця – саме час для активного лову. У ці дні обмін речовин у риби прискорюється, і вона активніше шукає їжу.

Молодик, особливо під відлигу, – відмінний період для лову плотви та підлящика на глибинах 4–6 метрів.

Дні низької активності:

Повня часто супроводжується спадом активності риби. Це пояснюється не лише фазою Місяця, а й стрибками атмосферного тиску, характерними для лютого. У ці дні краще готувати снасті або ловити хижу рибу, адже щука менш залежна від місячних циклів.

Особливості риболовлі на різні види:

Окунь – тримається біля коряг і на бровках. Ефективні балансири та безмотильні мормишки. Клювання коротке – ранок і вечір найкращі.

Щука – у другій половині лютого виходить на мілководдя з більшою концентрацією кисню. Жерлиці з живцем – надійний спосіб.

Судак – активний переважно вночі. Пошук ведеться на великих глибинах та чистих руслах річок.

Плотва та лящ – добре клюють під час відлиг. Мотиль залишається найефективнішою наживкою. Найкращі дні для риболовлі: 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24 лютого.

Хороші дні: 7, 8, 9, 19, 25, 26, 27 лютого.

Погані дні: 4, 10, 11, 12, 13, 28 лютого.

Дуже погані дні: 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18 лютого.

Тактика лову в глухозим’я:

Сидіти на одній лунці марно – риба не підпливає на запах прикормки здалеку. Найуспішніша стратегія – активне обловлення великої площі. Починайте з перепадів глибин і місць із невеликим течією, що приносить кисень. Використовуйте ехолот або глибиномір для пошуку ям, виходів і затоплених дерев. Якщо після 10–15 хвилин клювання немає – сміливо переходьте на наступну лунку.

Вплив погоди:

Лютий відомий мінливою погодою. Різке похолодання з північним вітром майже зупиняє клювання всіх видів, крім миня. Стабільна похмура погода без стрибків тиску ідеальна для лову ляща. Звертайте увагу на вітер: західний та південний приносять потепління, стимулюючи активність білої риби.

Безпека на льоду:

Хоча лід у лютому здається найміцнішим, до кінця місяця з’являються небезпечні ділянки через сонце та підводні течії.

Завжди майте при собі рятувальні засоби.

Не виходьте на лід наодинці, особливо під час відлиги.

Перевіряйте товщину льоду пішнею, а не ногою.

Пам’ятайте: безпека важливіша за будь-який улов.

Дотримуючись місячного календаря, враховуючи погодні умови та рельєф водойми, кожен рибалка може отримати максимально активний улов навіть у найхолодніший лютневий день.

