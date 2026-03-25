Рыбаков предупредили: с 1 апреля новые правила – за нарушение придется платить тысячи

С 1 апреля в Украине меняются правила рыбалки, и для многих рыболовов это станет неожиданностью. Несмотря на завершение запрета на отлов щуки, полной "свободы" не будет — будут действовать четкие ограничения, а за их нарушение предусмотрены серьезные штрафы. В некоторых случаях ответственность может достигать даже уголовной.

В Украине меняются правила рыбалки с 1 апреля: что разрешено и какие штрафы

Почему запрещали ловить щуку

Ограничения действовали с 15 февраля по конец марта и были связаны с нерестом. Щука – один из первых видов рыб, который начинает размножение, как только вода прогревается до 3–5 градусов.

В этот период рыба выходит на мелководье и становится особенно уязвимой. Именно поэтому государство ограничивает отлов – чтобы сохранить популяцию и баланс в водоемах.

Что меняется с 1 апреля

После завершения запрета рыбакам разрешается снова ловить щуку, но только с соблюдением установленных норм.

Основное правило – ограничение на суточный отлов. Один рыбак может унести не более 3 кг рыбы. В то же время, есть исключение: если одна рыба превышает этот лимит, ее можно оставить.

Также действует требование к размеру. Ловить разрешено только щуку длиной от 50 сантиметров , иначе это считается нарушением.

Сколько придется заплатить за нарушение

Наказание за игнорирование правил может быть значительным. За незначительные нарушения предусмотрены штрафы от 34 до 170 гривен, но за серьезные – уже от 340 до 680 гривен с возможным изъятием снастей и лодок.

Однако наибольший удар – это компенсация ущерба. За каждую незаконно выловленную щуку придется заплатить 3468 гривен независимо от ее размера.

В случаях, когда вред считается существенным, может наступать уголовная ответственность. Закон предусматривает штрафы до 85 тысяч гривен или даже ограничение свободы.

Ограничения еще остаются

Важно понимать: снятие запрета на щуку не означает полного открытия сезона. Во многих регионах продолжают действовать ограничения на отлов в зимовальных ямах.

Кроме того, уже в ближайшее время начнет действовать общий весенне-летний нерестовый запрет на другие виды рыб. Ее сроки устанавливаются отдельно в зависимости от региона и погодных условий.

Что это значит для рыбаков

Фактически сезон рыбалки переходит в режим строгого контроля. Рыбакам придется внимательно следить за правилами, ведь даже мелкая ошибка может стоить значительных денег.

Знание норм становится не просто рекомендацией, а необходимостью , особенно в условиях усиленного контроля.

В итоге апрель открывает новые возможности для рыбалки, но только для тех, кто готов соблюдать правила и ответственно относиться к природе.

