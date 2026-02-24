Рыбакам приготовить снасти: когда в марте 2026 года будет жор и за что можно получить штраф

С наступлением календарной весны водоемы постепенно освобождаются от льда, рыба выходит из зимнего оцепенения и начинает активно искать корм. Именно март для многих рыболовов становится стартом нового сезона. В этот период можно рассчитывать на хороший улов, однако успех зависит не только от снастей, но и погодных условий и фаз Луны.

Календарь рыбака на март — лучшие дни для поклевки и суровые весенние ограничения

Когда ждать лучшего поклевки

Эксперты по рыбалке подчеркивают: в период весеннего пробуждения лунные циклы особенно влияют на пищевое поведение рыбы . Согласно календарю на март 2026 года, наиболее благоприятными днями для рыбалки станут:

Прекрасная поклевка (максимальная активность): 7, 8, 21, 22, 23, 24 и 25 марта. В эти дни ожидается повышенная активность большинства видов рыбы – самое время планировать поездку на водоем.

Хорошая поклевка: 9, 10, 11, 20, 26, 27 и 28 марта. Успешная рыбалка возможна, хотя следует учитывать погодные факторы.

Средняя активность: 1, 6, 12, 13, 14, 15, 29 и 30 марта. В эти дни рыба может вести себя осторожно, поэтому придется чаще менять место ловли и экспериментировать с наживкой.

В то же время даже в благоприятные дни клев может ухудшиться из-за резких перепадов атмосферного давления, похолодания или сильного ветра. Мартовская погода нестабильна, поэтому следует следить за прогнозами.

Весенние запреты: за что можно получить штраф

Март – критический период для размножения отдельных видов рыбы. В настоящее время усиливается контроль за соблюдением правил рыболовства.

В Украине действует нерестовый запрет на отлов щуки с 15 февраля по 31 марта . Это один из первых видов, идущий на нерест. Если щука случайно попала на крючок, ее нужно немедленно и осторожно отпустить в воду.

За незаконный отлов щуки предусмотрен штраф в размере 3 468 гривен за каждую особь. Кроме финансового наказания, возможно изъятие орудий лова.

Также до начала масштабного весенне-летнего нереста остается действующим запрет на рыбалку в пределах зимовальных ям. Нарушение этих правил может обернуться административной ответственностью.

Март может подарить рыбалке отличный трофей, но успех зависит не только от правильно выбранного дня, но и соблюдения законодательства. Удачная поклевка — это хорошо, но еще важнее вернуться домой без штрафов.

