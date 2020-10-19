Разница есть: учимся выбирать телескопическую удочку правильно

Для среднестатистического человека все удочки на одно лицо. Идешь себе в магазин, покупаешь ту, которая выглядит красивее всех и идешь себе рыбачить. Улов будет однозначно, продавец же заверил тебя в надежности товара. Но на практике все намного сложнее. Существует несколько видов удочек, каждый из которых предназначен для своих целей. Сегодня с помощью портала Рыбалке.нет мы разберемся, какие бывают виды удочек и для чего они предназначены.

Как правильно выбрать удочку

Болонское удилище

Такая удочка имеет пропускные кольца и катушку. С ее помощью осуществляют дальние забросы и ловят рыбу далеко от берега. Этой снастью можно ловить рыбу у дна. Также снасть можно перебрасывать через препятствие.

Маховая удочка

Довольно популярная снасть среди тех, кто любит ловить в прибрежной зоне. Ею ловят небольшую и среднюю рыбу. Такие удочки могут быть разной длины и просты в использовании.

Фидерная снасть

Предназначена для ловли рыбы со дна. Иногда используются телескопические модели из хороших материалов. Они дешевле и удобне в использовании.

Спиннинг

Телескопическими бывают дешевые модели. Идеально подойдет для новичкой. Эти модели подходят не для всех видов ловли.

Теперь ты сможешь спокойно поразмыслить над тем, какая удочка подойдет тебе больше всего. Также издание "Комментарии" расскажет, что нужно делатьт, чтобы крючки всегда оставались острыми.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!