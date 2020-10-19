kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.10.2020

BTC/USD

11638.96

ETH/USD

379.78

LTC/USD

48.11

НБУ 19.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина охота и рыбалка Разница есть: учимся выбирать телескопическую удочку правильно
commentss НОВОСТИ Все новости

Разница есть: учимся выбирать телескопическую удочку правильно

Каждый вид телескопической удочки предназначен для конкретных целей

сегодня, 17:03
Автор:

Павел Зинченко

Для среднестатистического человека все удочки на одно лицо. Идешь себе в магазин, покупаешь ту, которая выглядит красивее всех и идешь себе рыбачить. Улов будет однозначно, продавец же заверил тебя в надежности товара. Но на практике все намного сложнее. Существует несколько видов удочек, каждый из которых предназначен для своих целей. Сегодня с помощью портала Рыбалке.нет мы разберемся, какие бывают виды удочек и для чего они предназначены.

Разница есть: учимся выбирать телескопическую удочку правильно

Как правильно выбрать удочку

Болонское удилище

Такая удочка имеет пропускные кольца и катушку. С ее помощью осуществляют дальние забросы и ловят рыбу далеко от берега. Этой снастью можно ловить рыбу у дна. Также снасть можно перебрасывать через препятствие.

Маховая удочка 

Довольно популярная снасть среди тех, кто любит ловить в прибрежной зоне. Ею ловят небольшую и среднюю рыбу. Такие удочки могут быть разной длины и просты в использовании.

Фидерная снасть

Предназначена для ловли рыбы со дна. Иногда используются телескопические модели из хороших материалов. Они дешевле и удобне в использовании.

Спиннинг

Телескопическими бывают дешевые модели. Идеально подойдет для новичкой. Эти модели подходят не для всех видов ловли.

Теперь ты сможешь спокойно поразмыслить над тем, какая удочка подойдет тебе больше всего. Также издание "Комментарии" расскажет, что нужно делатьт, чтобы крючки всегда оставались острыми.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ