Чтобы крючок был всегда острым: пять советов заядлым рыбакам

Острота крючков — это залог любого успешного выхода на рыбалку. Каждый рыбак обязан регулярно проверять остроту крючков и, в случае необходимости тщательно затачивать их. Как это правильно делать нам расскажет сегодня портал Рыбалке.нет.

Как правильно точить крючки

1. При заточке крючков мелкого или среднего размеров, можно использовать нехитрое приспособление, а именно мелкозернистую шлифовальную бумагу, приклеенную на деревянный брусок. Можно также прикрепить ее к обычной линейке.



2. Рекомендуется использовать поводочницы для хранения готовых поводков с крючками. Это необходимо для защиты лески и крючков от повреждений.

3. Если вы храните большое количество крючков, то лучше всего использовать магнитную коробку. Крючки не будут соприкасаться друг с другом, и благодаря этому не будут тупиться. Также крючки, которые хранятся в такой коробке вряд ли растеряются при неосторожном движении.

4. Следует намного чаще проверять крючки на остроту, если рыбалка происходит на каменистом дне или дне, богатом различными ракушками. Особенно чаще проверять остроту следует при донной проводке.

5. Не стоит стремиться к идеальной конусной заточке. Вполне достаточно того, чтобы на крючке образовалась острая кромка.

Теперь ты знаешь, как держать свои крючки в сохранности. Также издание "Комментарии" расскажет, как проводить время на рыбалке вместе с детьми.

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