Особенности охоты в разных странах: пять интересных фактов

В наших краях под словом "охота" часто представляют выслеживание дичи в лесу, в компании со своей верной собакой и несколькими друзьями. Но наш мир огромен, и во многих его уголках есть свои представления о том, что такое охота и как она должна происходить. Сегодня мы, с помощью портала huntmasters, расскажем тебе об интересных особенностях охоты в разных странах.



1. Охотники в Финляндии применяют смартфоны для собак. Таким образом, они в курсе, когда пес догоняет или находит добычу.

2. А вот испанцы для защиты домашних животных от неопытных охотников пишут на туловищах домашнего скота слово VAKA. На испанском языке это означает "корова".

3. Древние инки в свое время крайне оригинально охотились на ламу. Животное загоняли в стойло и состригали шерсть. А потом отпускали, пока не вырастет новая.

4. Термином "снайпер" мы обязаны маленькой птичке – бекасу. Она способна летать по непредсказуемым траекториям, поэтому подстрелить бекаса может только опытный охотник, который умеет очень метко стрелять. В английском языке бекас звучит как “snipe”, и именно поэтому хороших стрелков стали называть снайперами. Со временем этот термин перекочевал в военное дело.

5. Жители китайских провинций легко убедят тебя, что суть охоты заключается не только в преследовании дичи. В Китае охотой называют сбор женьшеня, поскольку корень этого растения напоминает тело живого существа. Интересно, что перед тем, как выкопать корень из земли, люди просят у женьшеня прощения.

Такие вот интересные факты про охоту в разных уголках мира. Также издание "Комментарии" даст несколько интересных советов охотнику-новичку.

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