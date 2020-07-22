Особенности ловли карася в летнюю пору

В самый разгар лета многие мужчины проводят отпуск на берегу озера или реки с удочкой в руках. Разумеется, многие отдают себя этому хобби круглый год, а не только в летнюю пору. Но не стоит отрицать, что летняя рыбалка имеет свои особенности. Отталкиваясь от этой мысли, мы расскажем тебе о главных нюансах летней ловли карася. Поможет нам в этом портал Рыбалке.нет

Ловля в июне

Караси не активны в этот месяц. Все потому, что в это время рыба заканчивает икрометание и болеет от этого. Тем не менее, это не значит, что клева совсем не будет. В этом месяце для приманки лучше всего подойдет животная пища. Например, опарыш или сочетание на одном крючке червя с опарышем (бутерброд).

Ловля в июле

Рыбалка на карася в этом месяце сулит больший успех. Если рыбачить с вечера и до утра, то для наживки отлично подойдут мотыль и червь, а в остальные часы более уместны приманки растительного происхождения. Это могут быть хлебный мякиш, кукуруза, тесто, а также перловка или манная болтушка. Когда настают похолодания и непогода, карась может снова перейти на животный корм. Особенно, если эта погода продержится три или два дня. В таких случаях используйте червя, опарыша и мотыль.

Ловля в августе

В первой половине августа вкусовые предпочтения карася не вызовут у тебя особого удивления. Он клюет на те же приманки, что и в июле. С наступлением холодных ночей во второй половине месяца, активность рыбы смещается ближе к обеденному времени. Карась во все времена суток будет предпочитать опарыша, червя или мотыля. Возможно, карась продолжит клевать на растительную приманку в мелких водоемах, где вода еще будет способна быстро прогреваться, но не часто. В таких случаях тебе подойдет перловка или болтушка.

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