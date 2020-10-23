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Новый рекордсмен штата: рыбак поймал сома весом 50 килограмм (фото)

Улов считается самым большим в истории американского штата Джорджия

сегодня, 13:50
Автор:

Любовь Блажко

Американскому рыбаку Тиму Троуну удалось поймать на реке Чаттахучи очень большого сома, вес которого достигает 50 килограмм. Об этом пишет издание segodnya.

Новый рекордсмен штата: рыбак поймал сома весом 50 килограмм (фото)

Рыбак поймал сома весом 50 килограмм. Фото: segodnya

Когда рыбак взвесил рыбу, то понял, что ее вес на 7,7 килограмм превышает нынешний официальный рекорд, который был зарегистрирован местным департаментом природных ресурсов. Поэтому крупный улов оказался самым большим в истории американского штата Джорджия. 

Тиму также пришлось дважды взвешивать огромного сома, чтобы наверняка удостовериться в его правильном весе.

"Когда я увидел хвост рыбы, торчащий из воды, то все, о чем я думал, было: "Чувак, ты теперь рекордсмен штата", — поделился рыбак. Он добавил, что для приманки использовал леща.


Известно, что голубого сома можно поймать в Северной Америке. Они вырастают до 165 сантиметров в длину и набирают до 68 килограммов.

Также издание "Комментарии" расскажет, рыбак поймал самого большого карпа-рекордсмена. Уэйну Мэнсфорду удалось поймать в Кембриджшире зеркального карпа, который весит 34 килограмма. Мужчина сразу же взвесил свой крупный улов и оказалось, что он на 3,1 килограмма тяжелее, чем нынешний рекордсмен. Тем не менее, рыбак не захотел официально зафиксировать новый рекорд. 


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