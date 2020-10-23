Новый рекордсмен штата: рыбак поймал сома весом 50 килограмм (фото)

Американскому рыбаку Тиму Троуну удалось поймать на реке Чаттахучи очень большого сома, вес которого достигает 50 килограмм. Об этом пишет издание segodnya.

Рыбак поймал сома весом 50 килограмм. Фото: segodnya

Когда рыбак взвесил рыбу, то понял, что ее вес на 7,7 килограмм превышает нынешний официальный рекорд, который был зарегистрирован местным департаментом природных ресурсов. Поэтому крупный улов оказался самым большим в истории американского штата Джорджия.

Тиму также пришлось дважды взвешивать огромного сома, чтобы наверняка удостовериться в его правильном весе.

"Когда я увидел хвост рыбы, торчащий из воды, то все, о чем я думал, было: "Чувак, ты теперь рекордсмен штата", — поделился рыбак. Он добавил, что для приманки использовал леща.





Известно, что голубого сома можно поймать в Северной Америке. Они вырастают до 165 сантиметров в длину и набирают до 68 килограммов.

Также издание "Комментарии" расскажет, рыбак поймал самого большого карпа-рекордсмена. Уэйну Мэнсфорду удалось поймать в Кембриджшире зеркального карпа, который весит 34 килограмма. Мужчина сразу же взвесил свой крупный улов и оказалось, что он на 3,1 килограмма тяжелее, чем нынешний рекордсмен. Тем не менее, рыбак не захотел официально зафиксировать новый рекорд.



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