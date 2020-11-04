Когда решил порыбачить с ребенком: выбираем удочку правильно

Если ты таки осмелился взять с собой на рыбалку своего ребенка, то неплохо было бы позаботится об удочке, которая ему больше всего подойдет. Ведь пользоваться удилищем для взрослых ребенок, по всей вероятности, не сможет. Поэтому мы расскажем тебе о некоторых критериях выбора удочки для рыбалки с ребенком.

Как подобрать удочку детям

Начинающим рыболовам юного возраста лучше осваивать такие снасти, как маховая удочка и спиннинг. Основным требованием к удилищу будет малый вес. Ориентировочно масса удилища должна быть в пределах 100-300 г. Не следует выбирать дорогие модели из высокомодульного графита. Малейшая ошибка ребенка при забросе грозит поломкой удочки.

Лучше подбирать удилища из композитного материала. Они и весят немного, и стоят недорого. Например, 5-секционное удилище длиной 2,1 м весит всего 147 г. Идеально подойдет для освоения спиннинговой ловли. Для оснащения маховой удочки можно выбрать 4-секционное карбоновое удилище без пропускных колец весом 133 г.

Ужение такой непривередливой рыбы, как карась, окунь, уклейка, можно вести с использованием более толстой лески 0,16-0,2. Тогда у юного рыболова будет возможность освободить снасть от зацепа о траву и водную растительность. Рыболовная катушка должна быть минимального веса с легким вращением.

Так как попадание песка и грязи будет обыденным явлением, то и выбирать модели нужно недорогие. Желательно выбирать металлическую шпулю, так как это основная деталь дешевых катушек, которая в пластиковом варианте быстро выходит из строя.

Надеемся, наши советы помогут тебе организовать незабываемый рыболовный выезд со своим ребёнком. Также издание "Комментарии" расскажет, как сделать, чтобы крючок был всегда острым.

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