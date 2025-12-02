Календарь рыбака на декабрь 2025 года: в эти дни будет настоящий рыбный бум

Рубрики
Холодный декабрь совсем не пугает ярых рыбаков — наоборот, именно теперь начинается сезон действительно результативной зимней рыбалки. В этот период рыба ведет себя предсказуемо, а значит шанс вернуться домой с полным садиком значительно растет. Однако успех зависит не только от погоды и места, но и правильного выбора дня.
Календарь рыбалки на декабрь 2025 года: в эти дни клев будет особенно активным
Эксперты опубликовали календарь рыбака на декабрь 2025 года , который показывает, когда поклевка будет самой активной. Самые удачные дни месяца приходятся на вторую и четвертую декады — тогда рыба наиболее активно реагирует на приманку.
8, 9, 22, 23, 24, 25, 26 декабря – дни, когда рыбы будет действительно много.
10, 11, 12, 21, 27, 28, 29 декабря
1, 2, 7, 13, 14, 15, 16, 30, 31 декабря
3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20 декабря
В зимний сезон разные виды рыбы ведут себя по-разному, но в целом декабрь позволяет "прицельно" ловить именно тех подводных жителей, на которых рыбак делал ставку.
Образует большие стаи и держится на глубине 1,5-3 м.
Клюет на:
мормышку с мотылем
вертикальные мормышки
небольшие балансиры
Охотится активно, особенно на живца.
Берет на:
живца
широкие мормышки
балансиры 5-9 см
Лучше всего ловится рано утром и в сумерках.
Работают:
узкие мормышки
средние балансиры
тяжелая джиг-блешня
Держатся на глубине 5-8 м.
Лучшие насадки:
мотыль
опарыш
смеси в зимней кормушке
В декабре реагирует на мелкие мормышки и мотыля.
Клюет на черенки, кусочки рыбы и донные снасти.
Для зимней рыбалки особенно важно иметь:
удочки с мягким хлыстиком
ручку из пенопласта
качественную термоодежду
Окуня лучше всего ловить сразу после становления льда, щуку — в глубоких ямах у коряг, а карась обычно зимует в иле и ловится хуже.
