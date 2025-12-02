logo

Календарь рыбака на декабрь 2025 года: в эти дни будет настоящий рыбный бум
commentss НОВОСТИ Все новости

Календарь рыбака на декабрь 2025 года: в эти дни будет настоящий рыбный бум

В декабре рыба ведет себя предсказуемо, но лишь несколько дат обещают по-настоящему щедрый улов – именно их и назвали эксперты

2 декабря 2025, 14:45
Автор:
avatar

Проніна Анна

Холодный декабрь совсем не пугает ярых рыбаков — наоборот, именно теперь начинается сезон действительно результативной зимней рыбалки. В этот период рыба ведет себя предсказуемо, а значит шанс вернуться домой с полным садиком значительно растет. Однако успех зависит не только от погоды и места, но и правильного выбора дня.

Календарь рыбака на декабрь 2025 года: в эти дни будет настоящий рыбный бум

Календарь рыбалки на декабрь 2025 года: в эти дни клев будет особенно активным

Эксперты опубликовали календарь рыбака на декабрь 2025 года , который показывает, когда поклевка будет самой активной. Самые удачные дни месяца приходятся на вторую и четвертую декады — тогда рыба наиболее активно реагирует на приманку.

Лучшие дни для рыбалки в декабре 2025 года

  • 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26 декабря – дни, когда рыбы будет действительно много.

Хорошие дни:

  • 10, 11, 12, 21, 27, 28, 29 декабря

Плохие дни:

  • 1, 2, 7, 13, 14, 15, 16, 30, 31 декабря

Очень плохие дни:

  • 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20 декабря

    Какую рыбу и чем ловить в декабре

    В зимний сезон разные виды рыбы ведут себя по-разному, но в целом декабрь позволяет "прицельно" ловить именно тех подводных жителей, на которых рыбак делал ставку.

    Окунь

    Образует большие стаи и держится на глубине 1,5-3 м.
    Клюет на:

    • мормышку с мотылем

    • вертикальные мормышки

    • небольшие балансиры

    Щука

    Охотится активно, особенно на живца.
    Берет на:

    • живца

    • широкие мормышки

    • балансиры 5-9 см

    Судак

    Лучше всего ловится рано утром и в сумерках.
    Работают:

    • узкие мормышки

    • средние балансиры

    • тяжелая джиг-блешня

    Лещ и подлещик

    Держатся на глубине 5-8 м.
    Лучшие насадки:

    • мотыль

    • опарыш

    • смеси в зимней кормушке

    Плотва

    В декабре реагирует на мелкие мормышки и мотыля.

    Налим

    Клюет на черенки, кусочки рыбы и донные снасти.

    Что следует учесть перед выходом на водоем

    Для зимней рыбалки особенно важно иметь:

    • удочки с мягким хлыстиком

    • ручку из пенопласта

    • качественную термоодежду

    Окуня лучше всего ловить сразу после становления льда, щуку — в глубоких ямах у коряг, а карась обычно зимует в иле и ловится хуже.

    Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Ровенщине рыбак поймал гигантского сома .



