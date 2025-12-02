Календарь рыбака на декабрь 2025 года: в эти дни будет настоящий рыбный бум

Холодный декабрь совсем не пугает ярых рыбаков — наоборот, именно теперь начинается сезон действительно результативной зимней рыбалки. В этот период рыба ведет себя предсказуемо, а значит шанс вернуться домой с полным садиком значительно растет. Однако успех зависит не только от погоды и места, но и правильного выбора дня.

Календарь рыбалки на декабрь 2025 года: в эти дни клев будет особенно активным

Эксперты опубликовали календарь рыбака на декабрь 2025 года , который показывает, когда поклевка будет самой активной. Самые удачные дни месяца приходятся на вторую и четвертую декады — тогда рыба наиболее активно реагирует на приманку.

Лучшие дни для рыбалки в декабре 2025 года

8, 9, 22, 23, 24, 25, 26 декабря – дни, когда рыбы будет действительно много.

Хорошие дни:

10, 11, 12, 21, 27, 28, 29 декабря

Плохие дни:

1, 2, 7, 13, 14, 15, 16, 30, 31 декабря

Очень плохие дни:

3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20 декабря Какую рыбу и чем ловить в декабре В зимний сезон разные виды рыбы ведут себя по-разному, но в целом декабрь позволяет "прицельно" ловить именно тех подводных жителей, на которых рыбак делал ставку. Окунь Образует большие стаи и держится на глубине 1,5-3 м.

Клюет на: мормышку с мотылем вертикальные мормышки небольшие балансиры Щука Охотится активно, особенно на живца.

Берет на: живца широкие мормышки балансиры 5-9 см Судак Лучше всего ловится рано утром и в сумерках.

Работают: узкие мормышки средние балансиры тяжелая джиг-блешня Лещ и подлещик Держатся на глубине 5-8 м.

Лучшие насадки: мотыль опарыш смеси в зимней кормушке Плотва В декабре реагирует на мелкие мормышки и мотыля. Налим Клюет на черенки, кусочки рыбы и донные снасти. Что следует учесть перед выходом на водоем Для зимней рыбалки особенно важно иметь: удочки с мягким хлыстиком ручку из пенопласта качественную термоодежду Окуня лучше всего ловить сразу после становления льда, щуку — в глубоких ямах у коряг, а карась обычно зимует в иле и ловится хуже.


