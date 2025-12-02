Календар рибалки на грудень 2025: у ці дні буде справжній рибний бум

Рубрики
Холодний грудень зовсім не лякає затятих рибалок — навпаки, саме тепер починається сезон справді результативної зимової риболовлі. У цей період риба поводиться передбачувано, а значить шанс повернутися додому з повним садком значно зростає. Однак успіх залежить не лише від погоди та місця, а й від правильного вибору дня.
Календар рибалки на грудень 2025 року: саме ці дні принесуть найбільше клювання
Експерти опублікували календар рибалки на грудень 2025 року, який показує, коли клювання буде найактивнішим. Найвдаліші дні місяця припадають на другу та четверту декади — саме тоді риба найактивніше реагує на приманку.
8, 9, 22, 23, 24, 25, 26 грудня — дні, коли риби буде справді багато.
10, 11, 12, 21, 27, 28, 29 грудня
1, 2, 7, 13, 14, 15, 16, 30, 31 грудня
3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20 грудня
У зимовий сезон різні види риби поводяться по-різному, але загалом грудень дозволяє "прицільно" ловити саме тих підводних мешканців, на яких рибалка робив ставку.
Утворює великі зграї та тримається на глибині 1,5–3 м.
Клює на:
мормишку з мотилем
вертикальні блешні
невеликі балансири
Полює активно, особливо на живця.
Бере на:
живця
широкі блешні
балансири 5–9 см
Найкраще ловиться рано-вранці та в сутінках.
Працюють:
вузькі блешні
середні балансири
важка джиг-блешня
Тримаються на глибині 5–8 м.
Найкращі насадки:
мотиль
опариш
суміші у зимовій годівниці
У грудні реагує на дрібні блешні й мотиля.
Клює на живця, шматочки риби та донні снасті.
Для зимової риболовлі особливо важливо мати:
вудочки з м’яким хлистиком
ручку з пінопласту
якісну термоодежу
Окуня найкраще ловити одразу після становлення льоду, щуку — у глибоких ямах біля корчів, а карась зазвичай зимує в мулі й ловиться гірше.
