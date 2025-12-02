logo_ukra

BTC/USD

87235

ETH/USD

2825.93

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Чоловік полювання та рибальство Календар рибалки на грудень 2025: у ці дні буде справжній рибний бум
commentss НОВИНИ Всі новини

Календар рибалки на грудень 2025: у ці дні буде справжній рибний бум

У грудні риба поводиться передбачувано, але лише кілька дат обіцяють по-справжньому щедрий улов — саме їх і назвали експерти

2 грудня 2025, 14:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Холодний грудень зовсім не лякає затятих рибалок — навпаки, саме тепер починається сезон справді результативної зимової риболовлі. У цей період риба поводиться передбачувано, а значить шанс повернутися додому з повним садком значно зростає. Однак успіх залежить не лише від погоди та місця, а й від правильного вибору дня.

Календар рибалки на грудень 2025: у ці дні буде справжній рибний бум

Календар рибалки на грудень 2025 року: саме ці дні принесуть найбільше клювання

Експерти опублікували календар рибалки на грудень 2025 року, який показує, коли клювання буде найактивнішим. Найвдаліші дні місяця припадають на другу та четверту декади — саме тоді риба найактивніше реагує на приманку.

Найкращі дні для риболовлі у грудні 2025 року

  • 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26 грудня — дні, коли риби буде справді багато.

Хороші дні:

  • 10, 11, 12, 21, 27, 28, 29 грудня

Погані дні:

  • 1, 2, 7, 13, 14, 15, 16, 30, 31 грудня

Дуже погані дні:

  • 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20 грудня

    Яку рибу і чим ловити в грудні

    У зимовий сезон різні види риби поводяться по-різному, але загалом грудень дозволяє "прицільно" ловити саме тих підводних мешканців, на яких рибалка робив ставку.

    Окунь

    Утворює великі зграї та тримається на глибині 1,5–3 м.
    Клює на:

    • мормишку з мотилем

    • вертикальні блешні

    • невеликі балансири

    Щука

    Полює активно, особливо на живця.
    Бере на:

    • живця

    • широкі блешні

    • балансири 5–9 см

    Судак

    Найкраще ловиться рано-вранці та в сутінках.
    Працюють:

    • вузькі блешні

    • середні балансири

    • важка джиг-блешня

    Лящ і підлящик

    Тримаються на глибині 5–8 м.
    Найкращі насадки:

    • мотиль

    • опариш

    • суміші у зимовій годівниці

    Плотва

    У грудні реагує на дрібні блешні й мотиля.

    Налим

    Клює на живця, шматочки риби та донні снасті.

    Що варто врахувати перед виходом на водойму

    Для зимової риболовлі особливо важливо мати:

    • вудочки з м’яким хлистиком

    • ручку з пінопласту

    • якісну термоодежу

    Окуня найкраще ловити одразу після становлення льоду, щуку — у глибоких ямах біля корчів, а карась зазвичай зимує в мулі й ловиться гірше.

    Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на Рівненщині рибалка спіймав гігантського сома



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини