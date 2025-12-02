Календар рибалки на грудень 2025: у ці дні буде справжній рибний бум

Холодний грудень зовсім не лякає затятих рибалок — навпаки, саме тепер починається сезон справді результативної зимової риболовлі. У цей період риба поводиться передбачувано, а значить шанс повернутися додому з повним садком значно зростає. Однак успіх залежить не лише від погоди та місця, а й від правильного вибору дня.

Календар рибалки на грудень 2025 року: саме ці дні принесуть найбільше клювання

Експерти опублікували календар рибалки на грудень 2025 року, який показує, коли клювання буде найактивнішим. Найвдаліші дні місяця припадають на другу та четверту декади — саме тоді риба найактивніше реагує на приманку.

Найкращі дні для риболовлі у грудні 2025 року

8, 9, 22, 23, 24, 25, 26 грудня — дні, коли риби буде справді багато.

Хороші дні:

10, 11, 12, 21, 27, 28, 29 грудня

Погані дні:

1, 2, 7, 13, 14, 15, 16, 30, 31 грудня

Дуже погані дні:

3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20 грудня Яку рибу і чим ловити в грудні У зимовий сезон різні види риби поводяться по-різному, але загалом грудень дозволяє "прицільно" ловити саме тих підводних мешканців, на яких рибалка робив ставку. Окунь Утворює великі зграї та тримається на глибині 1,5–3 м.

Клює на: мормишку з мотилем вертикальні блешні невеликі балансири Щука Полює активно, особливо на живця.

Бере на: живця широкі блешні балансири 5–9 см Судак Найкраще ловиться рано-вранці та в сутінках.

Працюють: вузькі блешні середні балансири важка джиг-блешня Лящ і підлящик Тримаються на глибині 5–8 м.

Найкращі насадки: мотиль опариш суміші у зимовій годівниці Плотва У грудні реагує на дрібні блешні й мотиля. Налим Клює на живця, шматочки риби та донні снасті. Що варто врахувати перед виходом на водойму Для зимової риболовлі особливо важливо мати: вудочки з м’яким хлистиком ручку з пінопласту якісну термоодежу Окуня найкраще ловити одразу після становлення льоду, щуку — у глибоких ямах біля корчів, а карась зазвичай зимує в мулі й ловиться гірше. Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на Рівненщині рибалка спіймав гігантського сома.

