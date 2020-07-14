Как правильно установить палатку: несколько полезных советов

Желание отдохнуть подальше от городской суеты побуждает многих людей отправляться на охоту, рыбалку, поход или просто на природу. Свежий воздух, пение птиц, утренняя роса непременно придадут бодрости и наполнят новыми силами.

Умение правильно выбирать место для палатки крайне важно для каждого, кто любит пребывать на природе с ночевкой, ведь именно от этого зависит здоровый и крепкий сон в походных условиях. Для того чтобы палатка оказалась на правильном месте, нужно придерживаться нескольких правил, которыми с нами поделится ресурс Рыбалке.нет.

В первую очередь, необходимо найти или создать ровный участок земли, без кочек, ямок, веток и сорняков.

Рядом с палаткой должны находиться лиственные деревья, которые обеспечат тенью. Когда солнце сходит, в палатке может собраться теплый воздух, и тогда она ничем не будет отличаться от бани.

Обратите внимание, что место будущего ночлега не должно располагаться в низине, потому что если вдруг начнутся обильные осадки, палатку может затопить. Если вы собираетесь задержаться на одном месте на какое-то время, то палатку следует окопать. В первую очередь необходимо вырыть небольшую канавку для отвода воды. И не забывайте, что палатку не следует ставить слишком близко к костру - разлетающиеся искры могут повредить материал и даже вызвать пожар.

Эти нехитрые советы помогут с комфортом расположиться на природе и хорошо провести время. Также издание "Комментарии" расскажет о лучших воблерах для ловли щук.

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