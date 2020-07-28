Как правильно подобрать ружье на определенную дичь

Фото: good-hunt.ru

Чтобы правильно выбрать себе ружье, надо хотя бы примерно представлять, где, когда (в смысле сезона), на кого предстоит охотиться (будет ли это охота на небольшое число видов дичи или на многие виды); знать не только массу своего тела, но и учитывать силу, развитие мышц рук, общую физическую подготовку, состояние сердца. С учетом всех этих показателей надо выбирать ружье соответствующей системы, модели, массы, калибра, непременно прикладистое. В этом нам поможет портал Fastmarksman.

Ружье на гусиной охоте

На гусиной охоте нужно ружье с очень кучным боем и большим количеством дробин в снаряде, чтобы при стрельбе крупной дробью поразить эту дичь на максимальной дистанции. Гусь — птица крупная, крепкая и, главное, осторожная; подобраться к нему трудно, так что стрелять приходится издалека, иногда на расстояниях до 45—50 м.

Так как охота на гусей не ходовая, то тяжелое ружье в этом случае не будет обременительным. То же самое можно сказать и об охоте на уток с лодки или из шалаша: на этих охотах также желательно тяжелое ружье (двуствольное или самозарядное) 12-го калибра с полными чоками в обоих стволах.

Ружье на бекасов

Охотник со своим мощным ружьем пошел на болото пострелять бекасов. Стрельба по бекасам ведется на расстоянии 10— 20 м. Ходить приходится много, да не просто ходить, а лазить по болоту. На этой охоте кучно бьющее ружье в случае попадания с близкого расстояние будет настолько разбивать дичь, что она окажется непригодной для дальнейшего использования.

Но это случается редко, ибо чаще всего охотник будет давать промахи: ведь на этой охоте нужно, чтобы дробь шла не кучно, а, наоборот, максимально разбрасывалась, чтобы ружье давало широкую, ровную осыпь. К тому же, пробираясь по болоту, охотник быстро устает и чувствует, что ружье стало неподъемным... С настоящим "утиным" ружьем по болотам не находишься. На бекасов, нужно легкое ружье 12, 16-го или даже 20-го калибра с цилиндрической сверловкой правого (нижнего) ствола.

Ружье для охоты в горах

Для охоты в горах незаменимо ружье двустволка 20-го калибра, а для добычи мелкого пушного зверя — ружье 28-го или 32-го калибра. Обдумывая выбор ружья, не следует забывать о климате (по жаре таскать тяжелое ружье почти невозможно) и о типе угодий.

В кустах ружье с более короткими стволами и раскидистым боем предпочтительнее ружья с длинными стволами и кучным боем. Раздумывая, на каком ружье остановить свой выбор, прикинь, часто ли тебе приходится бывать на охотах по лосю и кабану, на которых предпочтительнее максимально мощное оружие, или для тебя важнее добыча мелкого пушного зверя; возможно, впрочем, что тебя одинаково интересует и то, и другое. Определенную роль, естественно, играют и средства, которыми ты располагаешь.

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