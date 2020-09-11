Как обеспечить себе хороший улов в сентябре: советы рыбакам

Теперь, когда осень уверенно вступила в свои права, настало время обсудить особенности рыбалки в это время года. Конечно, они отличаются от условий летом или весной, а уж тем более зимой, но это не означает, что ловля рыбы осенью не имеет своих преимуществ. Сегодня мы расскажем тебе, где в сентябре следует искать рыбу и как ее ловить. Поможет нам в этом портал Рыбалке.нет.

1. В сентябре большая часть рыбы группируется в большие стаи и пребывает в глубоких местах. Прежде всего речь идет о ельце, ерше, плотве, красноперке, язе, голавле и жерехе.

2. В сентябре у щуки начинается жор и она уходит в глубокие места. Для ловли рекомендуется использовать поплавочную удочку. В качестве наживки – вращающуюся блесну. Ловля на живца также может иметь успех, щуку тогда можно ловить из глубоких ям прямо со дна.

3. Елец и плотва опускаются на дно. С помощью опарышей и мотылей их можно ловить до самой зимы.

4. Окуни формируют большие стаи и ищут себе пристанище на песчаном дне. Хорошо ловятся на красного червя, малька. В качестве наживки также можно использовать блесна.

5. Жерех опускается на дно, поэтому живца тоже нужно опустить на самое дно.

6. Голавль в сентябре также ищет пристанище на глубине. Для наживки здесь стоит использовать угря, шкварки, раковые шейки.

7. Ерш находит себе укромное местечко на дне водоема, покрытого илом. Будет клевать на мотыля и червя.

Теперь ты знаешь, как охотиться за крупным уловом. Не сомневаемся, тебя ждет успех. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно ловить на спиннинг.

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