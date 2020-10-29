kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.10.2020

BTC/USD

13116.27

ETH/USD

385.88

LTC/USD

54.79

НБУ 29.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина охота и рыбалка Ищи тропинку и свисти погромче: как надо действовать, если заблудился в лесу
commentss НОВОСТИ Все новости

Ищи тропинку и свисти погромче: как надо действовать, если заблудился в лесу

Четыре ключевых совета, которые помогут тебе выбраться из леса или дождаться спасателей

сегодня, 12:38
Автор:

Павел Зинченко
Каждый из нас во время охоты, похода за грибами или просто прогулки рискует заблудиться в лесу. Если такое случилось с тобой, то не отчаивайся. С помощью издания mport мы подскажем тебе, что нужно делать, чтобы найти дорогу домой.
Вещи
Тепло одевайся. Конечно, в жару хочется одеть шорты и футболку, но если ты заблудишься, то в такой одежде ты легко замерзнешь, как только стемнеет. А утренняя роса завершит начатое ночным холодом. Поэтому в походном гардеробе должен быть непромокаемый плащ. Также воздержись от одежды цвета хаки, поскольку в ней спасателям будет сложнее тебя обнаружить.
Набор для выживания
В каждом лесном путешествии при тебе должны быть: бутылка воды, зажигалка или два коробка спичек, фонарик, нож, полностью заряженный телефон, свисток. Последний необходим, поскольку велика вероятность, что твоих воплей спасатели не услышат. На смартфон следует установить софт, благодаря которому сможешь определить свои координаты.
Активный поиск
Потерялся? Не сиди на месте, ищи речку или тропинку. Рано или поздно они выведут тебя к людям. Не суйся в чащу — можешь забрести в болото или овраг. Там шансы получить травму или обжечься каким-то растением увеличатся.
Знаки
Спасатели советуют оставлять знаки в виде стрелок из веток, кусочков яркой ткани или горок из камней. Также экстренные службы разыскивают людей с помощью сирен. Обычно такие сигналы звучат несколько часов с перерывами в несколько минут.
Эти советы помогут тебе пережить незапланированное пребывание в лесу и дождаться прихода спасателей. Также издание "Комментарии" расскажет, как пережить ночь в лесу.

Ищи тропинку и свисти погромче: как надо действовать, если заблудился в лесу

Когда заблудился в лесу


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ