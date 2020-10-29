Ищи тропинку и свисти погромче: как надо действовать, если заблудился в лесу

Каждый из нас во время охоты, похода за грибами или просто прогулки рискует заблудиться в лесу. Если такое случилось с тобой, то не отчаивайся. С помощью издания mport мы подскажем тебе, что нужно делать, чтобы найти дорогу домой.

Вещи

Тепло одевайся. Конечно, в жару хочется одеть шорты и футболку, но если ты заблудишься, то в такой одежде ты легко замерзнешь, как только стемнеет. А утренняя роса завершит начатое ночным холодом. Поэтому в походном гардеробе должен быть непромокаемый плащ. Также воздержись от одежды цвета хаки, поскольку в ней спасателям будет сложнее тебя обнаружить.

Набор для выживания

В каждом лесном путешествии при тебе должны быть: бутылка воды, зажигалка или два коробка спичек, фонарик, нож, полностью заряженный телефон, свисток. Последний необходим, поскольку велика вероятность, что твоих воплей спасатели не услышат. На смартфон следует установить софт, благодаря которому сможешь определить свои координаты.

Активный поиск

Потерялся? Не сиди на месте, ищи речку или тропинку. Рано или поздно они выведут тебя к людям. Не суйся в чащу — можешь забрести в болото или овраг. Там шансы получить травму или обжечься каким-то растением увеличатся.

Знаки

Спасатели советуют оставлять знаки в виде стрелок из веток, кусочков яркой ткани или горок из камней. Также экстренные службы разыскивают людей с помощью сирен. Обычно такие сигналы звучат несколько часов с перерывами в несколько минут.

Эти советы помогут тебе пережить незапланированное пребывание в лесу и дождаться прихода спасателей. Также издание "Комментарии" расскажет, как пережить ночь в лесу

Когда заблудился в лесу

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