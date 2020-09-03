Главные особенности осенней ловли щуки

Язык
BTC/USD
10962.92
ETH/USD
409.87
LTC/USD
54.06
USD/UAH
27.80
EUR/UAH
32.90
RUB/UAH
0.38
Павел Зинченко
Осень официально наступила и настало время поговорить об особенностях рыбалки в это время года. Следует сразу подчеркнуть, что в это время особенно распространенным занятием является ловля щук. Сегодня мы расскажем тебе, как это лучше делать. Поможет нам портал Rybachek.
Опытные рыбаки отдают предпочтение уже давно проверенной технике – использованию крэнков, которые дают возможность с легкостью осуществлять заброс на большие дистанции, а также смотать леску или шнур как можно быстрее.
Крэнки – это приманки, которые отличаются маленьким весом и имеют разнообразную цветовую палитру. Такие характеристики крэнков способствует эффективной рыболовной "охоте" в разнообразных водоемах. Прежде всего проводку следует осуществлять на большой глубине – это объясняется особенностями строения тельца данного вида приманки.
Если говорить о правильном подборе оригинальных цветовых решений, профессиональные рыболовы советуют обратить особое внимание на изделия, которые выполненные в золотистых и серебристых оттенках. Следует обратить особое внимание на конструкции, которые украшены специальными разноцветными перьями или тройниками с качественным и хорошо заточенным жалом. Вес должен варьироваться в пределах от 10 до 27 грамм. Это дает возможность рыбакам подбирать наиболее подходящие варианты.
Теперь щука почти в твоих руках. Осталось только воплотить эти советы на практике. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно ловить на спиннинг.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости