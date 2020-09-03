Главные особенности осенней ловли щуки

Осень официально наступила и настало время поговорить об особенностях рыбалки в это время года. Следует сразу подчеркнуть, что в это время особенно распространенным занятием является ловля щук. Сегодня мы расскажем тебе, как это лучше делать. Поможет нам портал Rybachek.

Опытные рыбаки отдают предпочтение уже давно проверенной технике – использованию крэнков, которые дают возможность с легкостью осуществлять заброс на большие дистанции, а также смотать леску или шнур как можно быстрее.

Крэнки – это приманки, которые отличаются маленьким весом и имеют разнообразную цветовую палитру. Такие характеристики крэнков способствует эффективной рыболовной "охоте" в разнообразных водоемах. Прежде всего проводку следует осуществлять на большой глубине – это объясняется особенностями строения тельца данного вида приманки.





Если говорить о правильном подборе оригинальных цветовых решений, профессиональные рыболовы советуют обратить особое внимание на изделия, которые выполненные в золотистых и серебристых оттенках. Следует обратить особое внимание на конструкции, которые украшены специальными разноцветными перьями или тройниками с качественным и хорошо заточенным жалом. Вес должен варьироваться в пределах от 10 до 27 грамм. Это дает возможность рыбакам подбирать наиболее подходящие варианты.

Теперь щука почти в твоих руках. Осталось только воплотить эти советы на практике. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно ловить на спиннинг.

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