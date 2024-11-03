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Где и как можно ловить рыбу с ноября: действуют новые условия

Вступил в силу осенне-зимний запрет на лов рыбы

сегодня, 17:36
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Амбарцумян Анна

С ноября 2024 года на водоемах Украины начинает действовать осенне-зимний запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах, который продлится до старта нерестового сезона 2025 года. Такие ограничения введены для защиты рыбных ресурсов в холодный период. Территориальные управления Госрыбагентства уже издали соответствующие приказы, где определены места зимовальных ям, на которых отлов водных биоресурсов запрещен.

Где и как можно ловить рыбу с ноября: действуют новые условия

Рыбак. Фото: freepik

Условия рыбалки: где и как можно ловить рыбу

В зимний период рыбачить разрешается только за пределами зимовальных ям и с соблюдением ряда условий. Рыбаки могут использовать зимние удочки и жерлицы из льда или, если водоемы не покрылись льдом, нахлыстовые, донные, поплавочные удочки и спиннинги. Разрешается использовать не более семи крючков на одного рыбака.

Какие орудия ловли под запретом

В холодный сезон (с момента ледостава до скрещения льда) нельзя использовать орудия ловли с крючками, расстояние между струйкой и концом жала которых превышает 10 мм. На протяжении всего года запрещено применять одинарные, двойные и тройные крючки без приманки.

Ответственность за нарушение

За несоблюдение установленных правил предусмотрена ответственность — от административных штрафов до уголовных наказаний, а также компенсация нанесенного рыбному хозяйству ущерба.

Более подробную информацию о зимовальных ямах можно найти в приказах, опубликованных Госрыбагентством Украины.

Просмотреть документы можно по ссылкам:

Морепродукты приобретают все большую популярность как источник необходимых для организма питательных веществ. Регулярное потребление рыбы не менее двух порций в неделю имеет многочисленные преимущества для здоровья, включая снижение артериального давления и уровня холестерина. Госрыбагентство Украины подготовило список наиболее полезных видов рыб , которые следует включить в свой рацион, чтобы улучшить общее состояние здоровья.



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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=876014437986567&id=100067340554971&rdid=QOLPUhMQdo1b4FHr
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