Американского миллионера затоптали слоны во время охоты в Африке

В Габоне погиб 75-летний американский бизнесмен Эрни Досио, прибывший в Африку на трофейную охоту. По сообщениям местных СМИ, мужчину смертельно травмировала группа слонов во время пребывания в тропическом лесу Лопе-Оканда.

Слоны. Фото: freepik

Инцидент произошел на прошлой неделе, когда Досио вместе с профессиональным проводником выслеживал редкий вид антилопы желтоспинного дукера. Во время маршрута охотники неожиданно наткнулись на пятерых слонов с детенышем. Животные атаковали людей. Бизнесмен погиб на месте, а его сопровождающий получил серьезные травмы.

Эрни Досио был известным предпринимателем из штата Калифорния и владельцем компании Pacific AgriLands Inc, управлявшей тысячами акров виноградников. Также он имел репутацию опытного охотника и являлся членом сафари-клуба в Сакраменто. Компания Collect Africa, организовавшая поездку, подтвердила смерть клиента.

"Эрни охотился с тех пор, как научился держать винтовку в руках, и у него много трофеев из Африки и США. Хотя многие не одобряют охоту на большую дичь, вся охота Эрни происходили строго по лицензии и в рамках природоохранных мероприятий по сокращению количества животных", — рассказал друг Досио.

Каждый год тысячи диких животных погибают в пределах легальных охотничьих туров, популярных среди богатых туристов. В частности, Дональда Трампа-младшего, которого более десяти лет назад сфотографировали с отрезанным хвостом слона.

Габон является одной из основных территорий обитания лесных слонов. По оценкам экологов, в стране проживает около 95 тысяч особей, значительная часть мировой популяции этого вида находится под угрозой исчезновения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сын Дональда Трампа может получить наказание из-за незаконной охоты в Италии.

Также "Комментарии" писали, что Ботсвана пригрозила депортировать 40 тысяч слонов в Германию.