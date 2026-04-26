Американського мільйонера затоптали слони під час полювання в Африці

У Габоні загинув 75-річний американський бізнесмен Ерні Досіо, який прибув до Африки на трофейне полювання. За повідомленнями місцевих ЗМІ, чоловіка смертельно травмувала група слонів під час перебування в тропічному лісі Лопе-Оканда.

Слони. Фото: freepik

Інцидент стався минулого тижня, коли Досіо разом з професійним провідником вистежував рідкісний вид антилопи жовтоспинного дукера. Під час маршруту мисливці несподівано натрапили на п’ятьох слонів з дитинчам. Тварини атакували людей. Бізнесмен загинув на місці, а його супровідник отримав серйозні травми.

Ерні Досіо був відомим підприємцем зі штату Каліфорнія та власником компанії Pacific AgriLands Inc, яка керувала тисячами акрів виноградників. Також він мав репутацію досвідченого мисливця й був членом сафарі-клубу в Сакраменто. Компанія Collect Africa, яка організовувала поїздку, підтвердила смерть клієнта.

"Ерні полював з того часу, як навчився тримати гвинтівку у руках, і у нього багато трофеїв з Африки та США. Хоча багато хто не схвалює полювання на велику дичину, всі полювання Ерні відбувались суворо за ліцензією і в межах природоохоронних заходів зі скорочення кількості тварин", – розповів друг Досіо.

Щороку тисячі диких тварин гинуть у межах легальних мисливських турів, популярних серед заможних туристів. Зокрема Дональда Трампа-молодшого, якого понад десять років тому сфотографували з відрізаним хвостом слона.

Габон є однією з головних територій проживання лісових слонів. За оцінками екологів, у країні мешкає близько 95 тисяч особин, значна частина світової популяції цього виду, який перебуває під загрозою зникнення.

