Самые дорогие часы для мужчин: сколько стоят

Slava Kot
Элитные механические часы давно перестали быть инструментом для измерения времени. В мире роскоши они явились символом статуса, инженерного совершенства и ювелирного искусства. Некоторые модели стоят десятки миллионов долларов и считаются настоящими произведениями высокого часовщика. Собрали три самых дорогих часов в мире.
Самые дорогие часы для мужчин. Фото из открытых источников
Эти часы от швейцарского бренда Patek Philippe считаются одним из самых сложных механизмов в современном часоводстве. Модель имеет 20 различных осложнений, включая минутный репетир, вечный календарь и индикацию второго часового пояса.
Корпус часов имеет диаметр 47,4 мм и оснащен двумя циферблатами, которые можно переворачивать. Внутри механизма находится 1366 деталей, что демонстрирует исключительную точность и мастерство изготовителя.
Эта модель была создана ювелирной компанией Graff Diamonds. Часы украшены грушевидным бриллиантом весом 38 каратов, который можно отсоединить и носить как кольцо.
Кроме того, корпус и браслет часов инкрустированы еще 152,96 карата белоснежных бриллиантов. Сочетание ювелирной роскоши и механики сделало эту модель часов для мужчин одной из самых дорогих в мире.
Абсолютным рекордсменом, как самые дорогие в мире часы – это Hallucination, которые также создала компания Graff Diamonds. Их стоимость оценивается примерно в 55 миллионов долларов.
Главная особенность модели состоит в более чем 110 каратах редких цветных бриллиантов разных оттенков. Камни размещены в платиновом браслете и создают эффект калейдоскопа. Эти часы не просто аксессуар, а уникальное произведение искусства, сочетающее ювелирную роскошь и инженерное мастерство.
