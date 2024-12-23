Цены шокируют: 5 самых дорогих часов в мире

Некоторые из часов достигают таких астрономических цен, которые становятся настоящими произведениями искусства и желанными трофеями для коллекционеров. Давайте рассмотрим топ-5 самых дорогих часов в мире, поражающих своей красотой, сложностью механизмов и стоимостью.

Часы на руке. Фото: freepik

Мир элитных часов – это мир утонченности, инноваций и невероятного мастерства. Каждые часы, которые попадают в этот рейтинг – это результат многолетней работы лучших мастеров, использования самых дорогих материалов и инкрустации драгоценными камнями. Эти часы – это не просто аксессуары, это произведения искусства, передаваемые по наследству из поколения в поколение.

1. Graff Diamonds Hallucination

На первом месте нашего рейтинга находятся часы Graff Diamonds Hallucination. Этот шедевр часового искусства инкрустирован 110 каратами драгоценных камней, включая редкие цветные бриллианты. Стоимость этих часов превышает 55 миллионов долларов, что делает их самыми дорогими часами в мире.

2. Patek Philippe Henry Graves Supercomplication

Легендарный Patek Philippe Henry Graves Supercomplication считается одним из самых сложных механических часов, когда-либо созданных. Он имеет 24 усложнения, включая вечный календарь, хронограф, часы мирового времени и многие другие функции. Эти часы были проданы на аукционе за рекордную сумму в 24 миллиона долларов.

3. Chopard 201-Carat

Часы Chopard 201-Carat впечатляют своими размерами и количеством драгоценных камней. Эти часы инкрустированы 201 каратом бриллиантов разных цветов и форм, что делает их настоящим украшением любой коллекции. Стоимость этих часов оценивается в 25 миллионов долларов.

4. Patek Philippe Grandmaster Chime

Patek Philippe Grandmaster Chime – это еще один шедевр швейцарского производителя. Эти часы имеют 20 осложнений и изготовлены из 18-каратного золота. Особенностью этих часов является двухсторонний корпус, на каждой стороне которого расположен свой циферблат. Стоимость этих часов составляет около 31 миллиона долларов.

5. Rolex Daytona Unicorn

Rolex Daytona Unicorn – это очень редкие часы, выпущенные в ограниченном количестве. Эти часы имеют черный циферблат и безель с черными сапфирами. Стоимость этих часов может достигать нескольких миллионов долларов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в этом мире все очень сложно. Даже такая простая вещь, как ношение наручных часов, имеет свои правила и принципы, которые необходимо соблюдать. на какой руке следует носить часы – по ссылке .