Зимний поворот, как ловушка: водителям рассказали об одной ошибке, после которой авто уже не слушается

Зимой для потери вождения достаточно неудачной комбинации нескольких факторов – скорости, низкого сцепления с дорогой и даже незначительной ошибки водителя. Специалисты отмечают: значительно легче предотвратить занос, чем пытаться выровнять уже начинающую скользить машину.

В зависимости от типа привода и действий водителя потеря контроля может выглядеть по-разному. При недостаточной возвратности передние колеса теряют сцепление, и авто вместо поворота едет почти прямо, вылетая на внешний край дороги. Избыточная возвратность, или классический занос, возникает тогда, когда сцепления теряют задние колеса – они "обгоняют" передние, разворачивая автомобиль внутрь поворота. Зачастую это завершается ударом об отбойник или полным разворотом.

Эксперты отмечают: большинство водителей, которым удалось выйти из неконтролируемого заноса, обязаны этому скорее везению, а не мастерству. Даже электронные системы стабилизации не способны отменить законы физики. Главное правило – выбирать безопасную скорость еще до входа в поворот.

"Тормозить нужно перед поворотом", — подчеркивают специалисты.

Въезжая в дугу, водитель должен иметь ту скорость, с которой планирует пройти весь маневр. Резкое торможение или ускорение на скользком участке почти гарантированно приводит к потере сцепления.

Особенно опасна типичная реакция страха на переднеприводные авто: водитель понимает, что едет слишком быстро, и резко сбрасывает газ. Это влечет за собой перераспределение веса — задняя ось разгружается и мгновенно срывается в занос. Как отмечают автоэксперты, часто водитель безопасно вышел бы из поворота, если бы не паника.

Ключ к безопасности зимой – плавность. Резкие движения рулем или педалями на льду или снегу лишают колеса возможности "зацепиться" за покрытие. Именно спокойные и взвешенные действия дают самый шанс удержать автомобиль под контролем.

