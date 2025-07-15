Жара наступает: как спасти свой автомобиль от перегрева

Летняя жара – настоящее испытание для любого автомобиля. Эксперты предупреждают, что даже незначительные неисправности в охлаждающей системе могут привести к дорогостоящему ремонту.

Двигатель перегрелся. Фото: из открытых источников

Учитывая аномальную жару, которая стоит практически по всей территории нашей страны риск перегрева двигателя в разы возрастает. По словам специалистов, простые пять проверок могут оградить ваш автомобиль от серьезных поломок.

Первым делом проверьте крышку радиатора. Она не только держит антифриз, но поддерживает давление в системе. Изношенный уплотнитель может снизить температуру кипения охлаждающей жидкости, что приведет к перегреву. Затем очистите внешнюю часть радиатора. Загрязнения снижают эффективность охлаждения.

Не забывайте о водяном насосе. Высокий скрежет или визг во время запуска – тревожный сигнал. Это может означать износ подшипников, разрушающихся под влиянием жары.

Еще один совет – избегайте поездок с пустым баком. Топливо охлаждает насос, и его низкий уровень может привести к перегреву и поломке.

И, наконец, проверьте термостат. Если он застрянет в закрытом положении, циркуляция жидкости прекратится, и двигатель может перегреться в считанные минуты.

Если вы заметили быстрое повышение температуры на панели приборов – немедленно остановитесь. Несвоевременная реакция может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство внутренних дел Украины предупреждает, что за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки водители могут получить не только штраф, но и потерять водительские права или даже попасть под административный арест. Полиция проводит рейды каждый день.



