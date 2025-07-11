Водителям грозит не только штраф, но и потеря прав: в полиции напомнили о важном требовании

Министерство внутренних дел Украины предупреждает, что за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки водители могут получить не только штраф, но и потерять водительские права или даже попасть под административный арест. Полиция проводит рейды каждый день.

Полиция. Фото: из открытых источников

МВД объявило об усилении контроля над комплектацией автомобилей обязательными средствами безопасности. Согласно обновленным требованиям, в багажнике каждого транспортного средства должны быть: исправная аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки.

Эти элементы не являются рекомендацией, а строгим требованием, прописанным в украинском законодательстве. Водители, не соблюдающие эти правила, рискуют получить штраф или другие серьезные санкции.

За отсутствие хотя бы одного из перечисленных средств безопасности предусмотрены следующие виды наказания: 340 грн – для владельцев частных авто; 680 грн – для водителей такси, маршруток, автобусов; до 1700 грн, временное изъятие прав на срок до 6 месяцев или арест до 10 суток – в случае повторного нарушения.

Правоохранители имеют право проверять комплектацию автомобиля не только после аварии, но и при обычной остановке. Особое внимание уделяют водителям коммерческого транспорта, в частности, таксистам и перевозчикам. По словам правоохранителей, рейдовые проверки на дорогах проводятся на постоянной основе, и каждый нарушитель будет обнаружен.

Полицейские советуют не откладывать на потом, а проверить комплектацию авто уже сегодня.

Убедитесь, что аптечка не просрочена, а огнетушитель исправен.

Знак аварийной остановки должен быть легкодоступным – не прячьте его под вещами в багажнике.

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