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За чистую машину в Украине придется заплатить штраф: что нужно знать водителям

Мытье авто на улицах, во дворах или вблизи водоемов - это нарушение правил благоустройства

28 июля 2025, 17:12
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Кравцев Сергей

В летнее время многие наши соотечественники не могут удержаться от соблазна, что помыть авто под окнами своих домов или в зеленых зонах. Это кажется удобным и бесплатным решением, но такая экономия несет в себе ряд рисков – главный из которых – немалый штраф.

За чистую машину в Украине придется заплатить штраф: что нужно знать водителям

Мойка автомобиля. Фото: из открытых источников

Мытье авто на улицах, во дворах или вблизи водоемов – это нарушение правил благоустройства, поэтому полиция может выписать админпротокол.

Согласно ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), штрафы составляют: от 340 до 1360 грн для граждан; от 850 до 1700 грн. для предпринимателей.

Если же нарушение совершается на природоохранных территориях или вблизи водоемов, действует статья 91 КУоАП, предусматривающая штраф от 153 до 408 гривен с возможностью конфискации орудий, использованных для правонарушения.

Основная цель этих ограничений – защита окружающей среды. Загрязненная вода, смешанная с автохимией, смазочными маслами или маслами, попадает в грунт и сточные воды, вредит экосистемам и создает антисанитарию.

Чтобы избежать штрафов и не навредить природе, эксперты советуют пользоваться исключительно легальными автомойками или специально определенными местами по уходу за авто. 

Читайте на портале "Комментарии" — нередко от украинских автомобилистов можно услышать мнение, что их останавливают на дороге правоохранители якобы для "проверки документов". Однако в этом вопросе есть, как говорится, две стороны медали. Одна из сторон состоит в том, что такая остановка полиции может быть незаконной, если нет четко выраженной причины.




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Источник: https://mauto.com.ua/18622/news/vodiyam-v-ukrayini-zagrozhuye-shtraf-1-700-grn-za-chystyj-avtomobil/
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