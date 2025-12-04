Юристы объяснили, какой распространенный штраф автомобилистам полностью незаконный

В Украине патрульная полиция продолжает штрафовать водителей за выключенный ближний свет или дневные ходовые огни во время движения вне города, однако большинство таких постановлений юридически необоснованны. Об этом заявил киевский адвокат Андрей Кулик, объяснив, что полицейские массово ссылаются на статью 122 КУоАП, не касающуюся дневного света.

По его словам, статья 122 регламентирует использование внешних сигнальных приборов при начале движения или его смены — в частности, указатели поворота. Она не охватывает ситуацию, когда водитель не включил ближний свет днем вне населенного пункта. Реально применимой нормой является статья 125 КУоАП, которая предусматривает только устное замечание "другие нарушения правил дорожного движения". Следовательно, штраф в 510 гривен, который часто выписывают водителям, не имеет юридической силы.

Юрист отмечает, что такие постановления можно и следует обжаловать. Для этого водителю достаточно подать заявление в суд и добавить копию протокола.

"Если патрульные неправильно квалифицировали нарушения, суд без проблем отменит штраф", — отметил Кулик.

Число подобных случаев в последнее время растет, говорят водители в соцсетях. По их мнению, патрульные нередко трактуют правила произвольно, рассчитывая, что большинство не захочет судиться из-за 500 гривен. Однако практика свидетельствует, что обращающиеся в суд в основном выигрывают дела.

Пункт 9.8 ПДД действительно обязывает водителей включать ближний свет днем вне населенных пунктов, но закон четко не устанавливает ответственности за невыполнение этой нормы. Именно поэтому штрафы, выписываемые по статье 122, не соответствуют действующему законодательству.

