Японская компания разрабатывает уникальную систему мониторинга шин

Японская компания Bridgestone объявила, что благодаря партнерству с Microsoft она разработала уникальную систему мониторинга повреждений шин. Bridgestone утверждает, что это первая в мире система мониторинга, способная обнаруживать повреждения шин в режиме реального времени. Об этом сообщает ресурс Slashgear.

Обнаружение повреждения шин является большой проблемой, потому что, за информацией Bridgestone, повреждение шин является причиной 30% всех автомобильных аварий, вызванных техническими неисправностями.

Система позволяет водителям быть немедленно уведомленными об опасности и действовать, чтобы исправить ситуацию до того, как произошла авария. Bridgestone сообщает, что в настоящее время нет другой эквивалентной системы мониторинга, и что для альтернативы потребуется установка дополнительного оборудования. Система не только понимает, когда произошло повреждение, но и где оно произошло.

Данные о том, где был нанесен ущерб, могут позволить ответственным учреждениям устранить проблемы, связанные с повреждением дорог, и помочь определить местонахождение выбоин и других опасностей. Система мониторинга повреждений шин Bridgestone доступна всем автопаркам и производителям оборудования, использующим облачную инфраструктуру Microsoft, которая называется MCVP.

Как сообщало издание "Комментарии", Volvo отзывает более двух миллионов своих автомобилей.

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