Взрывной стиль 007: как легендарный Aston Martin превратил Джеймса Бонда в икону кинематографа

Представьте Джеймса Бонда без его изысканного костюма, идеального мартини и звука ревущего двигателя... Невозможно, правда? Но настоящая магия шпиона №1 раскрылась именно тогда, когда на экраны ворвалась она – машина, от которой перехватывает дыхание. Речь о культовом Aston Martin DB5. Этот автомобиль в ленте "Голдфингер" заставил миллионы зрителей влюбиться в кино заново.

Автомобиль Aston Martin DB5. Фото: Wikimedia Commons / DeFacto (CC BY-SA 4.0)

Под капотом этой красавицы скрывался настоящий зверь для своего времени. Это был 4-литровый рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 282 л.с. Спорткар разгонялся до сотни за впечатляющие 8 секунд и выдавал максимальную скорость 233 км/ч. Для шестидесятых это были безумные показатели, делавшие DB5 идеальным транспортом для зрелищных погонь.

Интересно, что в ранних романах Яна Флеминг Бонд чаще всего ездил на Bentley, хотя в книге "Голдфингер" он уже управлял Aston Martin DB Mark III. Во время подготовки к съемкам фильма кинематографистам пришлось договариваться с компанией Aston Martin, которая поначалу отказалась предоставлять авто бесплатно. В итоге продюсерам ссудили два DB5, и это сотрудничество стало самым успешным маркетинговым шагом в истории бренда.

Автомобиль Aston Martin DB5, фильм Золотой глаз. Фото: Wikimedia Commons / Maxpozzy49 (CC BY-SA 4.0)

Мастера спецэффектов превратили элегантный автомобиль в смертоносный арсенал: спрятанные за поворотниками пулеметы, выдвижной бронированный щит, распылитель масла и, конечно же, легендарная красная кнопка катапульты!

Лента взорвала мировой прокат и сделала серебристый спорткар культовым, прежде всего в дуэте с неповторимым Шоном Коннери. DB5 стал настоящим символом франшизы, к которому позже с ностальгией возвращались в фильмах с Пирсом Броснаном и Дэниелом Крейгом. Она до сих пор излучает чистый адреналин и неповторимый шпионский лоск.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о DeLorean: авто, которое не покупали, но полюбили благодаря фильму "Назад в будущее".



