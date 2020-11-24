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Все печально: General Motors отзывает 6 миллионов своих автомобилей

Подушки безопасности Takata представляют угрозу для водителей из-за высокой температуры

24 ноября 2020, 23:50
Автор:

Павел Зинченко

General Motors отзывает 5,9 миллиона автомобилей из-за дефектных подушек безопасности, изготовленных Takata, после того, как Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) отклонила ходатайство GM об отказе от отзыва. Среди транспортных средств — внедорожники и пикапы с 2007 по 2014 год выпуска, включая Cadillac Escalade; Chevrolet 1500, 2500 и 3500; Chevy Suburban и Tahoe; GMC Sierra 1500, 2500 и 3500; GMC Yukon и Yukon XL.

Все печально: General Motors отзывает 6 миллионов своих автомобилей

ФОТО: Сar and Driver

GM оспорила это решение, заявив, что не считает, что подушки безопасности Takata подверглись такому же износу, как и в других отозванных автомобилях. В документе о решении NHTSA говорится, что GM утверждает, что определенные инфляторы, которые были установлены в этих теперь отозванных транспортных средствах, имели более низкий риск разрыва из-за уникальных конструктивных различий.

Автопроизводитель также заявил, что фактическая среда в этих транспортных средствах, которые используют платформу, внутренне обозначаемую как GMT900, "лучше защищает инфлятор переднего пассажира от экстремальных температурных циклов, которые могут вызвать разрыв инфлятора".

Эти подушки безопасности Takata содержат пропеллент на основе нитрата аммония, который может испортиться при воздействии высоких температур, влаги или просто из-за старения. Когда они выйдут из строя, в случае развертывания они могут направить металлические фрагменты в кабину транспортного средства. В результате применения этих подушек безопасности погибло 18 человек, но ни один из них не погиб в автомобиле GM.

NHTSA дало GM 30 дней, чтобы предоставить агентству план того, как автопроизводитель уведомит владельцев и исправит эту проблему. Владельцы транспортных средств, которые могут быть отозваны, должны посетить веб-сайт отзывов NHTSA для получения дополнительной информации в ближайшие месяцы.

Как сообщало издание "Комментарии", General Motors разрабатывает собственный электрический фургон.


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Источник: https://www.caranddriver.com/news/a34759941/nhtsa-pushes-gm-recall-takata-airbags/
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