Водителям нужно соблюдать осторожность с фарами: за что можете заплатить 58 000 грн

Водители в Великобритании рискуют получить штраф до 1000 фунтов стерлингов за, казалось бы, невинную привычку – короткое мигание фарами. Эксперты по безопасности дорожного движения предупреждают: такое использование световых сигналов противоречит действующим Правилам дорожного движения и может иметь серьезные юридические последствия.

Фара авто. Фото: из открытых источников

Специалисты отмечают, что многие водители используют мигание фар как жест благодарности, сигнал вежливости или способ предупредить других участников движения о камерах контроля скорости или полицейских постах. Однако британские ПДД позволяют применять световые сигналы исключительно для того, чтобы обозначить собственное присутствие на дороге, а не для общения с другими водителями.

Эксперты отмечают, что такие сигналы могут быть неправильно истолкованы и создавать опасные ситуации, особенно в условиях интенсивного движения. Более того, попытка предупредить других о средствах контроля скорости может быть квалифицирована как препятствование работе полиции. За такое нарушение законодательство предусматривает штраф в размере до £1000.

Особое внимание специалисты обращают на проблему ослепления водителей слишком яркими или неправильно отрегулированными фарами. По данным автомобильной организации RAC, 61% опрошенных британских водителей признались, что в течение последнего года чаще сталкивались с ситуациями, когда свет встречного транспорта отвлекал или временно лишал видимости.

Эксперты советуют регулярно проверять настройки фар и ответственно пользоваться световыми сигналами, чтобы снизить риски и повысить безопасность на дорогах.

