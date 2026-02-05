logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мужчина авто Водителям нужно соблюдать осторожность с фарами: за что можете заплатить 58 000 грн
commentss НОВОСТИ Все новости

Водителям нужно соблюдать осторожность с фарами: за что можете заплатить 58 000 грн

Привычный жест фарами в Великобритании могут расценить как нарушение ПДД и даже препятствование работе полиции

5 февраля 2026, 16:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Водители в Великобритании рискуют получить штраф до 1000 фунтов стерлингов за, казалось бы, невинную привычку – короткое мигание фарами. Эксперты по безопасности дорожного движения предупреждают: такое использование световых сигналов противоречит действующим Правилам дорожного движения и может иметь серьезные юридические последствия.

Водителям нужно соблюдать осторожность с фарами: за что можете заплатить 58 000 грн

Фара авто. Фото: из открытых источников

Специалисты отмечают, что многие водители используют мигание фар как жест благодарности, сигнал вежливости или способ предупредить других участников движения о камерах контроля скорости или полицейских постах. Однако британские ПДД позволяют применять световые сигналы исключительно для того, чтобы обозначить собственное присутствие на дороге, а не для общения с другими водителями.

Эксперты отмечают, что такие сигналы могут быть неправильно истолкованы и создавать опасные ситуации, особенно в условиях интенсивного движения. Более того, попытка предупредить других о средствах контроля скорости может быть квалифицирована как препятствование работе полиции. За такое нарушение законодательство предусматривает штраф в размере до £1000.

Особое внимание специалисты обращают на проблему ослепления водителей слишком яркими или неправильно отрегулированными фарами. По данным автомобильной организации RAC, 61% опрошенных британских водителей признались, что в течение последнего года чаще сталкивались с ситуациями, когда свет встречного транспорта отвлекал или временно лишал видимости.

Эксперты советуют регулярно проверять настройки фар и ответственно пользоваться световыми сигналами, чтобы снизить риски и повысить безопасность на дорогах.

Читайте на портале "Комментарии" — зима бьет по авто без сожаления: какие скрытые риски несет мороз для машины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/life-style/cars/2165015/driving-fine-rule-headlight-flash
Теги:

Новости

Все новости