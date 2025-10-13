logo

BTC/USD

114535

ETH/USD

4100.89

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мужчина авто Водителям нужно отказаться от этой привычки, если они хотят продлить срок службы своего двигателя
commentss НОВОСТИ Все новости

Водителям нужно отказаться от этой привычки, если они хотят продлить срок службы своего двигателя

Опрятный внешний вид своего авто может привести к дополнительным проблемам для автовладельцев

13 октября 2025, 16:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Желание иметь блестящий, "стерильно чистый" моторный отсек – одна из самых опасных привычек водителей. Это серьезная ошибка, которая гарантированно выводит из строя электронику и теряет двигатель быстрее любого пробега. Об этом рассказал американский механик Скотти Килмер на своем YouTube канале.

Водителям нужно отказаться от этой привычки, если они хотят продлить срок службы своего двигателя

Мойка двигателя. Фото: из открытых источников

Многие автовладельцы самостоятельно или на специализированных мойках применяют мощную струю воды, часто горячей и с химическими средствами, для очистки двигателя. Внешне это создает обман чистоты, но в подкапотном пространстве начинается настоящая беда, поскольку современные двигатели насыщены чувствительной электроникой.

Влажные и агрессивные химические средства быстро проникают в места, не предназначенные для контакта с водой. Механик отмечает, что это приводит к системным сбоям.

"Влага попадает в разъемы, датчики, катушки зажигания. Затем авто глохнет, а диагностика показывает десятки ошибок", — объясняет Килмер.

Использование горячей воды и едких химических средств дополнительно усугубляет ситуацию. Агрессивные компоненты разъедают резиновые уплотнители и изоляцию. После высыхания остаются солевые кристаллы, создающие токопроводящие дорожки, что только ускоряет гибель электроники. В худших случаях избыток воды может привести к короткому замыканию или даже гидроудару, если вода попадет в цилиндры.

Работники СТО в Украине полностью согласны с советами американского коллеги, подтверждая, что после такой "чистки" автомобилисты тратят внушительные суммы на ремонт авто.

Механики советуют соблюдать правила сухой очистки. Для удаления пыли и грязи следует использовать мягкую щетку, тряпку и специальные салфетки. Если необходимо удалить жирный или масляный налет, следует ограничиться легким аэрозолем и минимальным количеством влаги. При этом аккумулятор, блок предохранителей и все разъемы обязательно следует закрыть полиэтиленом.

Также издание "Комментарии" сообщало – не покупайте эти автомобили в США: придется постоянно платить штраф.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7eFMaG4CXOM
Теги:

Новости

Все новости