Водителям нужно отказаться от этой привычки, если они хотят продлить срок службы своего двигателя

Желание иметь блестящий, "стерильно чистый" моторный отсек – одна из самых опасных привычек водителей. Это серьезная ошибка, которая гарантированно выводит из строя электронику и теряет двигатель быстрее любого пробега. Об этом рассказал американский механик Скотти Килмер на своем YouTube канале.

Мойка двигателя. Фото: из открытых источников

Многие автовладельцы самостоятельно или на специализированных мойках применяют мощную струю воды, часто горячей и с химическими средствами, для очистки двигателя. Внешне это создает обман чистоты, но в подкапотном пространстве начинается настоящая беда, поскольку современные двигатели насыщены чувствительной электроникой.

Влажные и агрессивные химические средства быстро проникают в места, не предназначенные для контакта с водой. Механик отмечает, что это приводит к системным сбоям.

"Влага попадает в разъемы, датчики, катушки зажигания. Затем авто глохнет, а диагностика показывает десятки ошибок", — объясняет Килмер.

Использование горячей воды и едких химических средств дополнительно усугубляет ситуацию. Агрессивные компоненты разъедают резиновые уплотнители и изоляцию. После высыхания остаются солевые кристаллы, создающие токопроводящие дорожки, что только ускоряет гибель электроники. В худших случаях избыток воды может привести к короткому замыканию или даже гидроудару, если вода попадет в цилиндры.

Работники СТО в Украине полностью согласны с советами американского коллеги, подтверждая, что после такой "чистки" автомобилисты тратят внушительные суммы на ремонт авто.

Механики советуют соблюдать правила сухой очистки. Для удаления пыли и грязи следует использовать мягкую щетку, тряпку и специальные салфетки. Если необходимо удалить жирный или масляный налет, следует ограничиться легким аэрозолем и минимальным количеством влаги. При этом аккумулятор, блок предохранителей и все разъемы обязательно следует закрыть полиэтиленом.

