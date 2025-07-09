Обязаны ли водители передавать документы в руки полицейским: что говорят адвокаты

Довольно часто возникает спорная ситуация, когда полицейские останавливают водителя на дороге и просят у него документы. Часто во время таких проверок инспекторы просят передать документы в руки, а иногда даже задерживают их на длительное время.

Техпаспорт и права. Фото: из открытых источников

Адвокаты обращают внимание, что действующее законодательство не обязывает водителей передавать документы, речь идет исключительно об их предъявлении.

Юристы акцентируют, что согласно закону, во время остановки водитель должен предъявить: водительское удостоверение, техпаспорт на транспортное средство, страховой полис (автогражданку). Главное в этой ситуации – именно слово "предъявить", а не "передать". Это означает, что вы должны предоставить полицейскому возможность ознакомиться с документами, но не обязаны отдавать их в руки.

Это можно сделать несколькими законными способами: показать документы через открытое окно; держать документы в руках и повернуть их в сторону полицейского; продемонстрировать цифровую версию документов в приложении "Дія".

Такие действия полностью соответствуют закону, и за них не прописано в законе никакой ответственности. Зато полный отказ предъявить документы – это уже нарушение статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и за него предусмотрен штраф от 425 гривен.

Что же касается передачи документов в руки, то это – дело добровольное. Водитель не обязан этого делать, и отказ не является основанием для штрафа.

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