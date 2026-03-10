Водителям готовят новые правила: где возрастет минимальная скорость

В Джорджии в США законодатели рассматривают инициативу повысить минимально допустимую скорость движения на автомагистралях. Власти объясняют это стремлением уменьшить количество аварий и сделать движение транспорта более безопасным и предсказуемым.

Водитель. Фото: из открытых источников

Минимальная скорость на автомагистралях штата составляет 40 миль в час (примерно 64 км/ч). В то же время, максимальная скорость за последние годы выросла с 55 до 70 миль в час (до 112 км/ч). Теперь предлагается поднять нижний предел до 50 миль в час (около 80 км/ч) на тех дорогах, где разрешенная скорость составляет 65 миль в час и больше.

Комиссар Департамента общественной безопасности штата Уильям Гитченс подчеркнул во время выступления перед законодателями, что автомобили, которые двигаются значительно медленнее общего потока, могут создавать не меньшую опасность, чем превышение скорости.

По словам чиновника, правоохранители уже зафиксировали ряд дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стали транспортные средства, которые двигались значительно медленнее установленной нормы. Такие автомобили заставляют других водителей резко маневрировать и могут провоцировать пробки, ведь скоростной поток приближается к ним гораздо быстрее, чем ожидается.

За нарушение минимального скоростного режима в штате предусмотрен штраф до 1000 долларов, хотя на практике водители обычно платят от 100 до 200 долларов.

Впрочем, не все политики поддерживают инициативу. Представительница штата Ронда Тейлор предупредила, что новые правила могут создать трудности для начинающих водителей или пожилых людей. По ее мнению, альтернативой могло бы стать строже соблюдение правила движения медленных автомобилей по правой полосе.

Авторы законопроекта отмечают, что новые требования будут применяться только при благоприятных условиях – с учетом погоды, интенсивности движения и других факторов.

Окончательное решение об изменениях может быть принято после анализа дополнительной статистики ДТП и оценки затрат на обновление дорожных знаков на автомагистралях штата.

