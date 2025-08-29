Водителя могут освободить от штрафа: возможно это ваш случай

В Украине административные штрафы остаются распространенным видом наказания для водителей, однако закон позволяет избежать финансовых санкций в случаях несущественных нарушений.

Если полицейский фиксирует нарушения, он обычно составляет постановление о штрафе. В то же время, не нужно забывать, что есть статья 22 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая дает ему возможность ограничиться устным замечанием, если нарушение малозначительно.

Такое решение полицейский в праве принять, когда действия водителя не создали угрозы безопасности движения, не привели к вреду и не привели к аварийной ситуации.

Как пример, заезд за стоп-линию формально карается штрафом в 510 гривен, как и проезд на красный свет светофора. Но, если автомобиль остановился всего на несколько сантиметров дальше и не помешал другим участникам движения, инспектор может обойтись всего предупреждением, а не штрафом.

Правозащитники говорят, что полицейский имеет право оценить обстоятельства и решить, стоит ли наказывать водителя. Если он видит, что нарушение не создало опасности, есть основание освободить от штрафа. Водитель может вежливо попросить об этом, но окончательное решение всегда принимает инспектор.

Специалисты также отмечают, что избежать штрафа можно только при незначительных нарушениях. Грубые действия – проезд на красное или управление в состоянии опьянения – влекут обязательную ответственность.

Если отсутствуют серьезные последствия нарушения, тогда можно обращаться к инспектору и просить отказаться от штрафа.

Если отсутствуют серьезные последствия нарушения, тогда можно обращаться к инспектору и просить отказаться от штрафа.




