Когда полиция имеет право потребовать выйти из авто: что советуют юристы

Полицейские могут потребовать от водителя покинуть автомобиль только в редких случаях

26 августа 2025, 16:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Украине водитель имеет право не выходить из автомобиля при остановке полицией, если это не прописано в законе. Полицейский может попросить вас выйти из машины в нескольких четко определенных ситуациях.

Когда полиция имеет право потребовать выйти из авто: что советуют юристы

Полиция. Фото: из открытых источников

Юристы объясняют, что полицейские могут потребовать от водителя покинуть автомобиль только в ряде случаев. Например, когда речь идет о неотложной служебной необходимости, как во время преследования преступников, за оказание помощи потерпевшим или во время задержания.

Второй случай – осмотр авто или водителя: если есть необходимость провести осмотр транспортного средства или вас, и в то же время обязательно составляется протокол. Такой обзор должен производиться при присутствии свидетелей или фиксироваться на видео.

Третий случай: задержание: если у полицейских есть законные основания для задержания.

Эксперты советуют не вступать в конфликт со стражами порядка. Даже если требование кажется незаконным, лучше выполнить его. Свои действия вы всегда сможете оспорить позже. Спокойное поведение поможет избежать провокаций и излишних споров на дороге.

Читайте также на портале "Комментарии" — лето – самое неблагоприятное время для покупки подержанного автомобиля. Аналитическая компания, проанализировавшая более 40 миллионов сделок за 2023-2024 годы, утверждает, что в теплый сезон вероятность найти выгодное предложение снижается более чем на треть.

В частности, в июне шансы приобрести авто на 5% дешевле рыночной цены снижаются на 30,4% по сравнению со средним показателем за год. В мае и июле ситуация не намного лучше – снижение составляет 27,8% и 22,5% соответственно. В праздничные и выходные дни найти выгодное предложение становится еще труднее. Причина такого феномена проста: летом растет спрос, люди чаще покупают авто, и дилеры не видят необходимости снижать цены.

Также издание "Комментарии" сообщало – водители сами портят свой автомобиль: какие ошибки не следует допускать при мытье авто.




