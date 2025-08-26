Когда полиция имеет право потребовать выйти из авто: что советуют юристы

В Украине водитель имеет право не выходить из автомобиля при остановке полицией, если это не прописано в законе. Полицейский может попросить вас выйти из машины в нескольких четко определенных ситуациях.

Полиция. Фото: из открытых источников

Юристы объясняют, что полицейские могут потребовать от водителя покинуть автомобиль только в ряде случаев. Например, когда речь идет о неотложной служебной необходимости, как во время преследования преступников, за оказание помощи потерпевшим или во время задержания.

Второй случай – осмотр авто или водителя: если есть необходимость провести осмотр транспортного средства или вас, и в то же время обязательно составляется протокол. Такой обзор должен производиться при присутствии свидетелей или фиксироваться на видео.

Третий случай: задержание: если у полицейских есть законные основания для задержания.

Эксперты советуют не вступать в конфликт со стражами порядка. Даже если требование кажется незаконным, лучше выполнить его. Свои действия вы всегда сможете оспорить позже. Спокойное поведение поможет избежать провокаций и излишних споров на дороге.

