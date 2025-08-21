Водители сами портят свой автомобиль: каких ошибок не следует допускать при мойке авто

Мойки самообслуживания набирают все большую популярность в Украине. При этом нередко можно встретить водителя, который теперь считает, что помыть авто – пустяковое дело. Впрочем, неправильный выбор химии и губок нередко приводит к появлению царапин, потере блеска и даже коррозии.

Мойка автомобиля. Фото: из открытых источников

Первая ошибка, которую совершают водители – это использование обычной губки или тряпки. Следует понимать, что обычные губки быстро скапливают песок и грязь, а это действует как абразив. В результате вы получаете микроцарапины, так называемые "паутинки" на лаке. Лучшее решение – микрофибра или соответствующие варежки для мойки.

Вторая ошибка – мытье под прямыми солнечными лучами. Под солнцем ваше авто высыхает еще до того, как вы успеете протереть машину. Да, на кузове остаются пятна и разводы. Поэтому специалисты советуют мыть авто в тени или вечером.

Третья ошибка – использование бытовых моющих средств. Ни в коем случае не берите стиральный порошок, посуду или универсальные чистящие жидкости. Они уничтожают защитный слой краски, "съедают" воск и делают покрытие более уязвимым к ржавчине. Используйте только специальную автомобильную химию.

Четвертая ошибка – игнорирование колесных арок и днища. Мытье только видимых частей кузова – заранее неправильный подход. Дело в том, что именно под арками и снизу накапливается соль и грязь, которые быстрее всего разрушают металл. Следует всегда обрабатывать днище и арки после зимы или поездок по бездорожью.

Пятая ошибка – сухое протирание пыли. Некоторые водители просто протирают пыль сухой тряпкой, чтобы быстро освежить вид. Это создает царапины и повреждает лак.

Также автоэксперты советуют, что всегда нужно автомобиль сначала смочить водой, а затем мыть.

