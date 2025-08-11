Частая замена масла может привести к дорогим расходам: что важно знать водителям

Совет менять моторное масло каждые 3000 миль, то есть, примерно 4,8 тыс. Км, десятилетиями считался правилом для автомобилистов. Однако сегодня автомеханики называют его устаревшим и предупреждают: чрезмерная осторожность может привести к лишним тратам и даже навредить двигателю.

Замена масла в двигателе. Фото: из открытых источников

Все автомобили с двигателями внутреннего сгорания, кроме электромобилей, нуждаются в регулярном техническом обслуживании моторным маслом. Оно смазывает детали, уменьшая трение и обеспечивая стабильную работу двигателя. Со временем в масле накапливаются грязь и примеси, поэтому замена все же необходима.

Частота этого обслуживания зависит от типа масла, пробега и условий эксплуатации. По данным RAC, современным автомобилям достаточно менять масло каждые 5000-7500 миль (8-12 тыс. км), ведь новые двигатели являются более надежными и эффективными.

Специалисты предостерегают: выбор более дешевых масел для более частой замены не всегда оправдан. Продукты низкого качества могут не иметь нужных присадок и хуже защищать детали, что повышает риск износа и поломки.

Рекомендуемый тип и маркировку масла можно найти в инструкции по эксплуатации автомобиля. Если есть сомнения, стоит обратиться к механику, который посоветует подходящий вариант и проведет замену без риска для вашего авто.

