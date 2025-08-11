logo

BTC/USD

119570

ETH/USD

4179.8

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мужчина авто Частая замена масла может привести к дорогим расходам: что важно знать водителям
commentss НОВОСТИ Все новости

Частая замена масла может привести к дорогим расходам: что важно знать водителям

Автоэксперты объяснили, когда на самом деле нужна замена и как избежать вреда двигателю

11 августа 2025, 16:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Совет менять моторное масло каждые 3000 миль, то есть, примерно 4,8 тыс. Км, десятилетиями считался правилом для автомобилистов. Однако сегодня автомеханики называют его устаревшим и предупреждают: чрезмерная осторожность может привести к лишним тратам и даже навредить двигателю.

Частая замена масла может привести к дорогим расходам: что важно знать водителям

Замена масла в двигателе. Фото: из открытых источников

Все автомобили с двигателями внутреннего сгорания, кроме электромобилей, нуждаются в регулярном техническом обслуживании моторным маслом. Оно смазывает детали, уменьшая трение и обеспечивая стабильную работу двигателя. Со временем в масле накапливаются грязь и примеси, поэтому замена все же необходима.

Частота этого обслуживания зависит от типа масла, пробега и условий эксплуатации. По данным RAC, современным автомобилям достаточно менять масло каждые 5000-7500 миль (8-12 тыс. км), ведь новые двигатели являются более надежными и эффективными.

Специалисты предостерегают: выбор более дешевых масел для более частой замены не всегда оправдан. Продукты низкого качества могут не иметь нужных присадок и хуже защищать детали, что повышает риск износа и поломки.

Рекомендуемый тип и маркировку масла можно найти в инструкции по эксплуатации автомобиля. Если есть сомнения, стоит обратиться к механику, который посоветует подходящий вариант и проведет замену без риска для вашего авто.

Читайте также на портале "Комментарии" — опытные водители знают, если во время торможения вы слышите скрежет или хруст – не нужно игнорировать это и самое время как можно скорее обратиться на СТО, ведь есть все основания полагать, что состояние тормозных колодок на вашем авто крайне плохое. Такой звук часто означает, что фрикционный слой на колодках стерся. Это может не только испортить тормозные диски, но и привести к более серьезной поломке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/life-style/cars/2091974/common-car-myth-wasting-your-money-could-ruining-your-engine
Теги:

Новости

Все новости