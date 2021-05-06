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Главная Новости Мужчина авто Во Львове засветился единственный в Украине белый Rolls-Royce за 10 миллион гривен
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Во Львове засветился единственный в Украине белый Rolls-Royce за 10 миллион гривен

Машина оснащена мотором V12 с объемом 6,75 л с двумя турбокомпрессорами

сегодня, 23:07
Автор:

Ольга Чародий

На западе Украины сфотографировали роскошный Rolls-Royce Ghost. Как оказалось, таких больше нет в стране.

Во Львове засветился единственный в Украине белый Rolls-Royce за 10 миллион гривен

Автомобиль Rolls-Royce (фото из открытых источников)

Во Львове заметили редкий Rolls-Royce Ghost. При этом в белом цвете — это единственный такой автомобиль в Украине. Машину приобрел кто-то из местных, поскольку у него львовская регистрация. Фотографию опубликовали на странице "luxcar_of_ua" в Instagram.

Стоимость такого автомобиля составляет около 10 миллион гривен.

 Машина оснащена мотором V12 с объемом 6,75 л с двумя турбокомпрессорами, который установлен за передней осью. Мощность двигателя составляет 571 л.с. Разгон до сотни занимает всего 4,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой 250 км / ч.

Во Львове засветился единственный в Украине белый Rolls-Royce за 10 миллион гривен - фото 2


Напомним, первая машина навсегда останется в памяти водителя. Именно на ней автомобилист закрепляет знания, которые получил в автошколе, и формирует стиль езды. Поэтому первая машина должна быть максимально удобной, неприхотливой и экономической. Эксперты издания "Твоя машина" решили помочь новичкам и составили список моделей, которые могут претендовать на звание "лучшая первая машина". 1. Ford Fiesta Эта модель славится безопасностью. Кроме того, Ford Fiesta не сложен в управлении. Ездить на машине приятно и легко. Модель имеет мощный двигатель и гибкое шасси. С этой машиной пользователь не будет тратить большие суммы на бензин. 2. Toyota Yaris Это универсальная машина, которая сочетает в себе трехцилиндровый бензиновый двигатель и электродвигатель. Toyota прекрасно подойдет для безопасной езды по городу. Более подробно читайте в  нашем материале. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/COdWnkIMDi8/
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