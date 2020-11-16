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Главная Новости Мужчина авто Внутри зародилась "новая жизнь": что будет, если целый год не мыть авто
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Внутри зародилась "новая жизнь": что будет, если целый год не мыть авто

Очевидно, любовь к машинам передается не всем

сегодня, 20:14
Автор:

Любовь Блажко

Для большинства мужчин личный автомобиль – это не просто средство передвижения, а что-то особенное, что можно даже сравнить с любимой девушкой или любимым домашним питомцем. Но, как оказалось, есть среди мужчин исключения, которые считают, что регулярный уход за машиной – это пустая трата времени. 

Внутри зародилась "новая жизнь": что будет, если целый год не мыть авто

Что будет, если целый год не мыть авто. Фото: unsplash

На примере одной конкретной истории можем убедиться, что произойдет, если на протяжении целого года не мыть автомобиль. Днями на просторах интернета появились снимки Ford Escape 2013 года, к которому вода не касалась не менее года. И когда хозяин наконец загнал его на автомойку, то работники были слегка в шоке от увиденного. Внешний вид авто оставлял желать лучшего, а когда специалисты посмотрели внутрь, то увидели там настоящий апокалипсис. 

Все поверхности покрылись толстым слоем мусора, шерсти, грязи и сажи. Позже выяснилось, у мужчины пять собак. Он постоянно возил их с собой в машине, но о чистоте не думал. 

На то, чтобы полностью вычистить машину, понадобилось 11 часов. Но это, конечно же, стоило того – в конце автомобиль преобразился до неузнаваемости. 


Также издание "Комментарии" расскажет, авто, которые можно купить за 50 евро. 



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Источник: https://lux.fm/cholovik-rik-ne-miv-avto-i-vseredini-zarodilosya-nove-zhittya_n101470
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