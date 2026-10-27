Вместо трех цветов будет четыре: зачем на светофорах появится белый свет

Привычные красный, желтый и зеленый сигналы светофора могут получить дополнение – белый свет. Исследователи из Университета штата Северная Каролина в США предложили концепцию, которая позволит координировать движение на перекрестках и потенциально сократить пробки. Идея заключается в использовании беспилотных машин для согласования транспортных потоков в режиме реального времени. Белый сигнал будет информировать водителей о том, что на перекрестке работает такая система.

Белый сигнал светофора

Как будет работать четвертый сигнал светофора

Автономные автомобили смогут обмениваться данными о скорости, местоположении и направлении движения. На основе этой информации система будет определять оптимальную последовательность проезда, помогая избегать лишних остановок.

Белый свет предлагают включать, когда количество беспилотных автомобилей достаточно для эффективной координации. Водители обычных машин смогут ориентироваться на транспорт впереди, но только при безопасном движении и соблюдении установленных правил. Если автономных автомобилей будет мало, светофор будет работать в обычном режиме.

Компьютерное моделирование показало, что в определенных условиях новая система может сократить задержки на перекрестках более чем на 90%. Однако это не означает, что пробки во всех городах уменьшатся на столько же: результат будет зависеть от интенсивности движения и доли автономного транспорта.

Среди ожидаемых преимуществ может быть меньшее ожидание на перекрестках, более плавное движение автомобилей и сокращение количества торможений и повторных ускорений. Это также может снизить расход топлива и электроэнергии.

Пока белый сигнал светофора остается исследовательской концепцией, а не утвержденным нововведением как в мире, так и в Украине. Станет ли он частью городского движения в будущем, будет зависеть от результатов испытаний, стоимости модернизации и распространения автономных автомобилей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что зеленый цвет светофора исчезнет. Какие перемены ждут украинских водителей.